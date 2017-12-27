Сьогодні, 27 грудня 2017 року, виповнюється 116 років від дня народження великої актриси Марлен Дітріх. На честь цієї події Google створив дудл, який ви можете побачити в нашому матеріалі. А також читайте цікаві факти про Марлен Дітріх. Яким було життя акторки?

На святковому дудлі від Google Марлен Дітріх зображена в капелюсі та смокінгу – такою її пам’ятає більшість. А сам дудл створив художник Саша Стейнберг.

Марлен Дітріх народилася під Берліном, в невеликому містечку. З дитинства майбутня акторка дуже захоплювалася музикою, театром. Марлен чудово грала на фортепіано та скрипці. Любила ходити на концерти й спектаклі. А на початку 1920-х років вона почала свою кар’єру з того, що виступала в кабаре. І вже в 1922 році вперше отримала роль у кіно.

Факти про Марлен Дітріх

Перший фільм, в якому знялася Марлен Дітріх, називається «Молодший брат Наполеона». Марлен Дітріх стала популярною завдяки фільму «Дві краватки», в якому її побачив режисер Джозеф фон Штернберг. Він запросив її на доленосну роль у фільмі «Блакитний ангел». Після нього Марлен підписує контракт з «Парамаунт» та їде в Америку. Після шести картин, в яких вона знялася в Голівуді («Марокко», «Диявол – це жінка» та інші), актриса отримує всесвітню популярність. Марлен Дітріх стає громадянкою Америки в 1939 році. Марлен Дітріх свого часу вважалася однією з найбільш високооплачуваних актрис у Голівуді. Найпопулярніші фільми, в яких знімалася Марлен Дітріх: «Шанхайський експрес», «Білява Венера», «Страх сцени», «Нюрнберзький процес». Крім акторської кар’єри, Марлен Дітріх грала в театрі, включаючи постановки на Бродвеї. Також актриса писала статті для журналів, була конферансьє і вела радіопрограми. У 1979 році Марлен Дітріх під час одного з виступів впала на сцені й отримала складний перелом стегна. На цьому її кар’єрі прийшов кінець. Останні 13 років свого життя, 12 з яких вона була прикута до ліжка через перелом, актриса проживала в Парижі, у своєму особняку. Зв’язок із зовнішнім світом Марлен підтримувала в той час тільки по телефону. 6 травня 1992 року Марлен Дітріх померла в Парижі. Офіційна версія смерті — в результаті порушення функції серця та нирок. За неофіційною версією, актриса прийняла занадто багато снодійного, щоб уникнути мук від крововиливу в мозок. На будинку в районі Шенберг 24 липня 2008 року встановити пам’ятну дошку на честь актриси.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Крем від зморшок «Лебединий пух» за рецептом Марлен Дітріх

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ