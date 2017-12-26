Олег Винник – «Як жити без тебе»: нове відео співака викликало ажіотаж у мережі

Найпривабливіший суддя «Х-фактор»-8 Олег Винник зовсім нещодавно презентував кліп на пісню «Як жити без тебе». За лічені дні відео подивилися більше мільйона користувачів YouTube, а новий образ співака викликав справжній ажіотаж у мережі.



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З моменту прем’єри найбільш очікуваного кліпу сезону на поп-рок композицію феномена української сцени Олега Винника «Як жити без тебе» пройшло 10 днів, а ажіотаж навколо відео все ще не вщухає. Понад мільйон переглядів, тисячі відгуків і коментарів в мережі – користувачі Інтернету відзначили новий образ артиста, сучасний відеоряд, а також подякували співаку за авторський україномовний трек.



Відзначимо, що сьогодні на офіційній сторінці Олега Винника в Facebook з’явилися ексклюзивні фото зі знімального майданчика. Як проходили зйомки кліпу найзатребуванішого артиста України, дивіться просто зараз!