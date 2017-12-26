На «МастерШеф»-7 відбудеться грандіозний суперфінал

У вівторок, 26.12.2017, глядачі побачать 35 випуск «МастерШеф»-7. Трійку найсильніших кулінарів-аматорів очікують вирішальні випробування. Докладніше – в матеріалі!

Довгоочікувана подія для всіх телеглядачів та учасників «МастерШеф»-7 наближається з неймовірною швидкістю. Вже у вівторок відбудеться справжній чоловічий суперфінал, який визначить ім’я найсильнішого!

Крок за кроком Вова, Пава та Міха йшли до заповітної мрії. Майстер меблів, мангальник і хлопець з дитячого будинку перевершували більш досвідчених суперників, а також самих себе. Хто з них зможе здивувати у фінальному змаганні? На які страви зроблять ставку? І хто отримає титул найсильнішого кулінара «МастерШеф»-7?

Дивіться великий суперфінал у вівторок, 26.12.2017, о 20:00 на СТБ!

Відеоанонс 35 випуску проекту «МастерШеф»-7 дивіться просто зараз.

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