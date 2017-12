Музика на Новий рік 2018: незвичайний плейліст

Перед новорічними святами звідусіль лунають “Jingle bells”, “Let it snow”, “All I want for Christmas” та “Last Christmas”. Так, ця музика на Новий рік просто чудова, але все ж таки вона вже всім набридла. Так за допомогою яких пісень ми зможемо створити новорічний настрій і здивувати друзів на вечірці? Ми підготували для вас святковий плейліст, де зібрана музика на Новий рік 2018. Це композиції абсолютно різних жанрів, завдяки яким ніхто не буде нудьгувати!

Скрябин — З Новим Роком і Рождеством

Glenn Miller — I Know Why (And So Do You)

Katie Melua & The Gori Women’s Choir — The Little Swallow

Иван Дорн — Песня про елочку

Robbie Williams — Mr Bojangles

Billy Mack — Christmas Is All Around

Tom Waits — Christmas Card From A Hooker In Minneapolis

Kurtis Blow — Christmas Rappin

The Killers — A Great Big Sled ft. Toni Halliday

John Lennon — Happy Xmas (War is Over)

Queen — Don’t Stop Me Now

Snoop Doggy Dogg — Santa Claus Goes Straight To The Ghetto

RAMONES — Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)

Blink-182 — Won’t Be Home For Christmas

The Boy Leat Likely To — Christmas Isn’t Christmas

Marika Hackman — Driving Under Stars

Mr Little Jeans — Dear Santa

John Williams — Somewhere In My Memory

Олег Скрипка — Щедрик