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Як прикрасити квартиру на Новий рік 2018: прості ідеї декору | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Як святково прикрасити квартиру до Нового року 2018: ідеї декору

Як святково прикрасити квартиру до Нового року 2018: ідеї декору

Телеканал СТБ

Напередодні Нового року кожна сім’я намагається створити максимально чарівну та затишну атмосферу в своєму помешканні. Прикрашати квартиру слід з урахуванням того, що господарем 2018 року стане жовтий земляний Собака. Тому новорічний декор в основному повинен бути виготовлений із натуральних матеріалів: каміння, мінералів, дерева або металу. До того ж, не забувайте і про колір прийдешнього року: інтер’єр може бути в жовтих, коричневих, золотих, кремових, бежевих та інших тонах. Читайте докладніше в нашому матеріалі, як прикрасити квартиру на Новий рік.

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Сімейні реліквії

Собака – це віддана і справедлива тварина, тому астрологи вважають, що цього Нового року потрібно особливо шанувати сімейні традиції. Дістаньте пам’ятні фотографії, колекції монет або листівок, картини і листи в конвертах. Все це ви можете розмістити на столі, підвіконнях, недалеко від ялинки на підставках. Також прикрасами до Нового 2018 року прекрасно слугуватиуть раритетні предмети побуту: чайники, різні столові прибори, годинники, красиві пляшечки та інші фамільні цінності.

Різдвяний вінок

Якщо ви губитеся в здогадках, як прикрасити квартиру на Новий рік 2018, щоб привернути в будинок щастя, то насамперед подбайте про вхідні двері. Із зовнішнього боку повісьте вінок із соснових гілок або ж якусь іншу декоративну композицію, яка послужить оберегом для вашого будинку.

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Прикрашання вікон

Чудовим рішенням для створення святкового настрою стануть розмальовані вікна. У магазинах ви з легкістю знайдете потрібні трафарети або наклейки. Любителі малювати можуть використовувати свій талант і фантазію, щоб прикрасити вікна за допомогою штучного снігу. Якщо ж вам не вдалося знайти цей атрибут на розпродажі, то замініть його звичайною зубною пастою. Вона також легко змивається і створює ілюзію засніженого віконця.

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Гірлянда з ялиновими шишками

Щоб чотирилапий друг оберігав вас цілий рік, натягніть під стелею мотузочки з ялиновими гілочками і шишками. Тільки заздалегідь розфарбуйте їх у золотистий колір. Така новорічна прикраса додасть інтер’єру вишуканості і буде радувати всіх членів родини.

Новорічна скатертина

Придбайте темно-коричневу та жовту скатертини, застеліть ними стіл, щоб було видно кути нижнього покриття. Ці кольори гармонійно поєднуватимуться з мандаринами, зеленими гілками ялинки і свічкою білого кольору в центрі новорічного столу. До речі, що має бути на новорічному столі в 2018 році ми вже розповідали, читайте за посиланням.

Замочки на дверях

Зробіть із паперу невеликі замочки і повісьте їх на ручки вікон і дверей. Можна використовувати декоративні замки, вони продаються майже в кожному магазині. Такі прикраси дадуть зрозуміти господарю року, що всі двері та вікна під замками, і він захисник своєї території.

Вогники скрізь

Щоб не хвилюватися про те, як прикрасити квартиру до новорічних свят без особливого клопоту, не забувайте про вогники. Запаліть їх не тільки на ялинці, а й по всій квартирі – в такому випадку чарівна і казкова атмосфера вам гарантована.

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Прикрашати квартиру до Нового року завжди цікаво, тому проявляйте більше фантазії та не бійтеся експериментувати. Жовтий земляний Собака віддячить вам і стане найвірнішим другом. Яскравих і незабутніх емоцій у прийдешньому році!

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