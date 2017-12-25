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Різдвяні кекси: рецепти з усього світу | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Різдвяні кекси: рецепти з усього світу

Різдвяні кекси: рецепти з усього світу

Телеканал СТБ

Для більшості людей Різдво асоціюється з солодощами, так що без традиційного різдвяного десерту тут не обійтися. Незважаючи на достатню кількість готових ласощів в магазинах, різдвяні кекси досі готують у багатьох сім’ях разом із імбирними чоловічками. Ми зібрали три найпопулярніших рецепти різдвяних кексів — детальніше читайте далі в матетіралі. 

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Британський різдвяний кекс

Англійські господині починають готувати різдвяну випічку ще задовго до свята. Чому? Справа в тому, що деякі інгредієнти, такі як: курага, чорнослив, родзинки, фініки, вишня, шматочки ананаса витримуються в ромі або коньяку і з додаванням спецій приблизно тиждень. Їх необхідно помішувати час від часу, щоб ягоди і фрукти рівномірно просочувалися. Беруть 0,5 склянки алкоголю на 0,5 кг сухофруктів. Потім замішувалося різдвяне тісто з яєць, цукру, масла і муки, додавалася начинка. Такий кекс випікався кілька годин при низькій температурі, після чого його покривали глазур’ю, прикрашаючи горіхами і марципаном. Завдяки такій технології випікання кекс довгий час не псується.

Зараз же рецепти різдвяних кексів спрощені, тому вимагають менше часу, але це ніяк не впливає на їх смак.

Інгредієнти:

  • родзинки 200 г
  • смажений арахіс 100 г
  • цукати 500 г
  • бренді 4 ч.л.
  • лимонний сік 30 мл
  • вершкове масло 200 г
  • коричневий цукор 200 г
  • яйця 4 шт.
  • борошно 200 г
  • мелений імбир 1 ст.л.
  • лимонна цедра

Спосіб приготування:

  1. Залийте промиті та висушені родзинки бренді, залиште на півгодини.
  2. В окремій ємності змішайте смажений арахіс, цукати та лимонний сік.
  3. Візьміть вершкове масло, цукор, яйця, борошно і трішки лимонної цедри, замісіть тісто.
  4. Після того як маса стане однорідною, додайте в неї родзинки, цукати і мелений імбир.
  5. Форму покрийте папером для випікання, викладіть тісто і випікайте кекс протягом години при температурі 180 ° С.
  6. Після того як кекс приготується і охолоне, посипте його горіхами і цукровою пудрою.

І невеличкий секрет, якщо ви хочете, щоб ваш кекс довше не черствів і залишався свіжим, додайте в тісто трохи меду, джему і патоки, навіть якщо їх немає в рецепті: вони будуть утримувати вологу в кексі.

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Французький різдвяний кекс (поліно)

У Франції різдвяне поліно це старовинний ритуал. Кілька століть тому на Різдво найстаріший член сім’ї допомагав найменшому вибрати найбільше поліно. Після вони удвох тричі обносили навколо святкового столу і вимовляли спеціальний старовинний текст. Потім поліно відправлялося в камін, де горіло до настання півночі. Гасити його було не можна.

Зараз торти-поліна виготовляють з бісквітного тіста, просоченого кремом і згорнутого в рулет. В результаті зріз готового торта нагадує спіл стовбура дерева, а верх торта змащують кремом так, щоб він був схожий на кору дерева.

Інгредієнти:

  • Борошно 150 г
  • Яйця 4 шт.
  • Подрібнені горіхи 100 г
  • Сир Маскарпоне 250 г
  • Какао 2 ч.л.
  • Вершки 35% жирності 125 мл
  • Горький шоколад — 30 г
  • Цукрова пудра — 150 г
  • Сода 0,5 ч.л.
  • Лікер 50 мл
  • Ваніль 1 стручок
  • Білий шоколад

Спосіб приготування:

  1. Шоколад розтопити на водяній бані. Збити яйця з цукром.
  2. У шоколад додати подрібнені горіхи, воду і соду.
  3. Борошно просіяти і вмішати в яєчно-цукрову суміш. З’єднати отриману масу з шоколадом. Ретельно перемішати.
  4. Викласти тісто у форму, попередньо застелену пергаментом. Випікати 12 хвилин при температурі 180 ° С.
  5. Після рулет згорнути і викласти на чистий аркуш, посипаний цукровою пудрою.
  6. Обрізати краї і загорнути рулет в лист, щоб він просочився пудрою. Залишивши швом вниз на 1 годину.
  7. Вершки збити з Маскарпоне, лікером, какао і ваніллю до однорідної маси. Частина крему відкласти.
  8. Рулет розгорнути, промазати кремом і згорнути. Зверху промазати кремом і виделкою зробити невеликі розрізи, як імітацію кори.
  9. Посипати пудрою і прибрати в холодильник.

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Німецький різдвяний кекс (штоллен)

Штоллен – це широко відома різдвяна випічка в Німеччині, яка своєю формою і білим кольором повинна нагадувати запеленутого немовляти Христа. Таку форму цей кекс зберіг протягом багатьох століть.

Інгредієнти:

  • вершкове масло 350 г
  • цукор 250 г
  • яйця 2 шт.
  • творог 250 г
  • ванільний цукор 1 ст.л.
  • цедра і сік 1 лимона
  • борошно 600 г
  • розпушувач для тіста 10 г
  • мигдаль 150 г
  • цукати 150 г
  • родзинки 200 г
  • ром за смаком
  • цукрова пудра

Спосіб приготування:

  1. Мигдаль і цукати залити ромом і залишити на 6 годин, а краще на ніч. Необхідно перемішувати суміш для того, щоб ром рівномірно просяк кожен шматочок.
  2. Збийте м’яке масло з цукром до кремового стану. Вбийте яйця і продовжуйте збивати. Додати перетертий творог, ванільний цукор, сік і цедру лимона. Перемішувати до однорідності. Додати просіяне з розпушувачем борошно.
  3. Додайте в тісто мигдаль і цукати. Все вимісити і дати настоятися.
  4. З тіста сформувати овальні батони. Долонею зробити в кожному невелике заглиблення.
  5. Тісто викласти на пергамент в листі і випікати в розігрітій духовці близько 1 години.
  6. Поки штоллен ще теплий, змастити його розтопленим вершковим маслом і посипати цукровою пудрою. Дати маслу застигнути і повторити процедуру ще 2 рази.

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Насолоджуйтесь приготованими кексами. Смачного і щасливого Різдва!

Більше рецептів на Новий рік 2018 ви знайдете за посиланням.

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