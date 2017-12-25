Різдвяні кекси: рецепти з усього світу

Для більшості людей Різдво асоціюється з солодощами, так що без традиційного різдвяного десерту тут не обійтися. Незважаючи на достатню кількість готових ласощів в магазинах, різдвяні кекси досі готують у багатьох сім’ях разом із імбирними чоловічками. Ми зібрали три найпопулярніших рецепти різдвяних кексів — детальніше читайте далі в матетіралі.

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Британський різдвяний кекс

Англійські господині починають готувати різдвяну випічку ще задовго до свята. Чому? Справа в тому, що деякі інгредієнти, такі як: курага, чорнослив, родзинки, фініки, вишня, шматочки ананаса — витримуються в ромі або коньяку і з додаванням спецій приблизно тиждень. Їх необхідно помішувати час від часу, щоб ягоди і фрукти рівномірно просочувалися. Беруть 0,5 склянки алкоголю на 0,5 кг сухофруктів. Потім замішувалося різдвяне тісто з яєць, цукру, масла і муки, додавалася начинка. Такий кекс випікався кілька годин при низькій температурі, після чого його покривали глазур’ю, прикрашаючи горіхами і марципаном. Завдяки такій технології випікання кекс довгий час не псується.

Зараз же рецепти різдвяних кексів спрощені, тому вимагають менше часу, але це ніяк не впливає на їх смак.

Інгредієнти:

родзинки — 200 г

смажений арахіс — 100 г

цукати — 500 г

бренді — 4 ч.л.

лимонний сік — 30 мл

вершкове масло — 200 г

коричневий цукор — 200 г

яйця — 4 шт.

борошно — 200 г

мелений імбир — 1 ст.л.

лимонна цедра

Спосіб приготування:

Залийте промиті та висушені родзинки бренді, залиште на півгодини. В окремій ємності змішайте смажений арахіс, цукати та лимонний сік. Візьміть вершкове масло, цукор, яйця, борошно і трішки лимонної цедри, замісіть тісто. Після того як маса стане однорідною, додайте в неї родзинки, цукати і мелений імбир. Форму покрийте папером для випікання, викладіть тісто і випікайте кекс протягом години при температурі 180 ° С. Після того як кекс приготується і охолоне, посипте його горіхами і цукровою пудрою.

І невеличкий секрет, якщо ви хочете, щоб ваш кекс довше не черствів і залишався свіжим, додайте в тісто трохи меду, джему і патоки, навіть якщо їх немає в рецепті: вони будуть утримувати вологу в кексі.

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Французький різдвяний кекс (поліно)

У Франції різдвяне поліно — це старовинний ритуал. Кілька століть тому на Різдво найстаріший член сім’ї допомагав найменшому вибрати найбільше поліно. Після вони удвох тричі обносили навколо святкового столу і вимовляли спеціальний старовинний текст. Потім поліно відправлялося в камін, де горіло до настання півночі. Гасити його було не можна.

Зараз торти-поліна виготовляють з бісквітного тіста, просоченого кремом і згорнутого в рулет. В результаті зріз готового торта нагадує спіл стовбура дерева, а верх торта змащують кремом так, щоб він був схожий на кору дерева.

Інгредієнти:

Борошно — 150 г

Яйця — 4 шт.

Подрібнені горіхи — 100 г

Сир Маскарпоне — 250 г

Какао — 2 ч.л.

Вершки 35% жирності — 125 мл

Горький шоколад — 30 г

Цукрова пудра — 150 г

Сода — 0,5 ч.л.

Лікер — 50 мл

Ваніль — 1 стручок

Білий шоколад

Спосіб приготування:

Шоколад розтопити на водяній бані. Збити яйця з цукром. У шоколад додати подрібнені горіхи, воду і соду. Борошно просіяти і вмішати в яєчно-цукрову суміш. З’єднати отриману масу з шоколадом. Ретельно перемішати. Викласти тісто у форму, попередньо застелену пергаментом. Випікати 12 хвилин при температурі 180 ° С. Після рулет згорнути і викласти на чистий аркуш, посипаний цукровою пудрою. Обрізати краї і загорнути рулет в лист, щоб він просочився пудрою. Залишивши швом вниз на 1 годину. Вершки збити з Маскарпоне, лікером, какао і ваніллю до однорідної маси. Частина крему відкласти. Рулет розгорнути, промазати кремом і згорнути. Зверху промазати кремом і виделкою зробити невеликі розрізи, як імітацію кори. Посипати пудрою і прибрати в холодильник.

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Німецький різдвяний кекс (штоллен)

Штоллен – це широко відома різдвяна випічка в Німеччині, яка своєю формою і білим кольором повинна нагадувати запеленутого немовляти Христа. Таку форму цей кекс зберіг протягом багатьох століть.

Інгредієнти:

вершкове масло — 350 г

цукор — 250 г

яйця — 2 шт.

творог — 250 г

ванільний цукор — 1 ст.л.

цедра і сік 1 лимона

борошно — 600 г

розпушувач для тіста — 10 г

мигдаль — 150 г

цукати — 150 г

родзинки — 200 г

ром за смаком

цукрова пудра

Спосіб приготування:

Мигдаль і цукати залити ромом і залишити на 6 годин, а краще на ніч. Необхідно перемішувати суміш для того, щоб ром рівномірно просяк кожен шматочок. Збийте м’яке масло з цукром до кремового стану. Вбийте яйця і продовжуйте збивати. Додати перетертий творог, ванільний цукор, сік і цедру лимона. Перемішувати до однорідності. Додати просіяне з розпушувачем борошно. Додайте в тісто мигдаль і цукати. Все вимісити і дати настоятися. З тіста сформувати овальні батони. Долонею зробити в кожному невелике заглиблення. Тісто викласти на пергамент в листі і випікати в розігрітій духовці близько 1 години. Поки штоллен ще теплий, змастити його розтопленим вершковим маслом і посипати цукровою пудрою. Дати маслу застигнути і повторити процедуру ще 2 рази.

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Насолоджуйтесь приготованими кексами. Смачного і щасливого Різдва!

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