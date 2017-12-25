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Що повинно бути на новорічному столі в 2018 році (рік жовтого земляного собаки) | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Що повинно бути на новорічному столі у 2018 році (рік жовтого земляного Собаки)

Що повинно бути на новорічному столі у 2018 році (рік жовтого земляного Собаки)

Телеканал СТБ

Нам вже відомо, що 2018 роком буде правити жовтий земляний Собака. Він принесе нам спокій і стабільність, а пріоритетами стануть сім’я, любов, дружба і вірність. Також візьміть на озброєння, що Собака любить веселощі та смачну їжу! Тому новорічний стіл обов’язково накривайте з урахуванням переваг господині року. Оскільки собака – це насамперед хижак, то зробіть акцент на м’ясних стравах. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся, що ж іще можна приготувати на Новий рік 2018.

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Що повинно бути на новорічному столі:

  • м’ясо
  • овочі (особливо жовті та оранжеві)
  • фрукти
  • легкі десерти
  • напої (безалкогольні та спиртні)

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Головне правило, яке варто запам’ятати, – Собака любить ситну їжу. Тому основна страва обов’язково повинна бути м’ясною: стейки, рулька, відбивні, шашлик. Також вітаються різні м’ясні закуски: нарізана шинка або ковбаса, холодець і паштети. З овочів приготуйте гарніри і салати, які прекрасно доповнять велику кількість м’ясних страв. Десерти повинні бути легкі та корисні: фруктові салати, сирні страви, пудинг, желе, морозиво та фруктові торти. Рекомендуємо пити соки і негазовані напої, алкоголь можете вибирати будь-якої міцності.

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Яких продуктів краще уникати:

  • жирне м’ясо
  • копченості
  • гострі страви
  • соління
  • дуже солодкі десерти

Дотримуйтесь цих основних принципів новорічного меню, і ваше застілля пройде весело та смачно.

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