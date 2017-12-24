«Хата на тата»-6 випуск 15: героєм стане тато, який вірить в інопланетян

Вже завтра, 25 грудня, глядачі побачать фінальний випуск 15 «Хата на тата»-6! Героєм проекту стане батько трьох дітей Анатолій Мирний. Своє життя тато присвячує пошукам позаземних цивілізацій. Для того, щоб вийти на зв’язок з прибульцями, він навіть побудував спеціальне приміщення і вивчив п’ять мов.

«Мій дід за своє життя бачив НЛО двічі. Я вірю в інопланетян, тому що мій дід мені брехати не став би», – пояснював свою незвичайну пристрасть Толік Мирний.

Заради своєї мрії – познайомитися з прибульцями – він вивчився на радіотехніка і побудував лабораторію, в якій проводить весь вільний час.

Займатися домашніми клопотами і вихованням дітей, звісно, татові ніколи. Усі прохання дружини про допомогу Толік називає «земними справами».

Донька Мирних теж живе у вигаданому світі та вважає себе принцесою, а двоє синів мріють про татову увагу. Єдина, хто може спустити героя з небес на землю, – це його імпозантна теща.

Під час випробувань на проекті вона оголосить зятю війну, а його сюрприз її просто шокує. Чим закінчиться їхнє протистояння і чи зможе тато впоратися із завданнями?

Дивіться завтра у випуску 15 «Хата на тата»-6!