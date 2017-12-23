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«Один за всіх»-10: що чекає на глядачів у сімнадцятому випуску | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / «Один за всіх»-10: що чекає на глядачів у сімнадцятому випуску

«Один за всіх»-10: що чекає на глядачів у сімнадцятому випуску

Телеканал СТБ

Уже завтра в ефір телеканалу СТБ вийде 17 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-10. Щоб помститися матері за нещасливе дитинство, Наталя, гостя передачі, в 13 років завагітніла від власного вітчима Олександра. Зараз у пари вже четверо дітей, проте годувати їх нічим. 55-річний чоловік не працює через хворе серце, а допомога, яку сім’я отримує на виховання синів і доньок, йде на оплату оренди квартири.

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Втомлена від злиднів і безділля колишнього вітчима, Наталя звернулася по допомогу в проект «Один за всіх»-10. Поєднувати виховання чотирьох дітей і роботу дівчина не може, а Олександр не здатний забезпечити сім’ю через слабке здоров’я. Напередодні новорічних свят парі не просто нічого поставити на стіл, але і немає грошей купити дітям найнеобхідніше.

Мати Наталі, Олена, яка і привела в їхній дім Сашу, чотири роки не цікавилася життям доньки і колишнього цивільного чоловіка. Однак два місяці тому молода дівчина була змушена сама зателефонувати матері з проханням про допомогу – Олександр побив її до крові.

Як виявилося, це не перший випадок агресивної поведінки з боку чоловіка. Студію програми також відвідала його колишня дружина, яка і відкрила Наталі очі на те, з якою людиною перебуває під одним дахом. Які шокуючі подробиці розповіла жінка? Чи змінить це ставлення Наталки до батька її дітей?

Дивіться вже завтра о 21:20 в 17 випуску «Один за всіх»-10

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