Хто стане переможцем «Битви екстрасенсів»-17

«Битва екстрасенсів»-17 випуск 13 вже завтра з’явиться на екранах телеканалу СТБ. Цієї миті з нетерпінням чекала вся країна! Щонеділі телеглядачі спостерігали за неймовірними та шокуючими випробуваннями, які довелося подолати учасникам. Але серед чотирьох претендентів на перемогу тільки один удостоїться звання найсильнішого екстрасенса країни. Хто ж стане переможцем?

У цьому сезоні за титул кращого ясновидця країни боролися представники самих різних магічних шкіл і напрямків, але до фіналу вдалося дійти лише чотирьом, найсильнішим. Хто ж отримає головний приз сезону — демонолог Антон Гречишников, емпат Анна Єфремова, відьма-відлюдниця Ольга Янковська або жриця культу смерті Хельдіс?

Крім того, в завершальному випуску «Битви екстрасенсів» глядачі почують шокуючі сповіді фіналістів. Чому відьма-відлюдниця зневажає чоловіків і ненавидить своє дитинство? Чи був роман між Хельдіс і Антоном Гречишниковим? Якою історією поділиться Анна Єфремова?

Головна таємниця року буде розкрита. Не пропустіть — грандіозний фінал! Вже завтра о 19:00 на СТБ.

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