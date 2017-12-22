Українські фільми 2017: підведення підсумків кінороку країни

За останні кілька років в українському кіновиробництві прорив: із занепаду вітчизняний кінематограф впевнено крокує вгору, випускаючи все якісніші та глибші фільми. Ми підготували топ-10 українських картин 2017 року, які закохали в себе як вітчизняного глядача, так і іноземного. Список вітчизняних фільмів 2017, які варто подивитися, читайте в нашому матеріалі.

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Українці нарешті довели світовій спільноті, що можуть робити справжнє якісне кіно у різнихжанрах: комедії, драми та навіть фентезі. Іноземці відразу оцінили такий прорив і завзяття. Тож 4 березня на престижку кінопремію «Оскар»-2018 від України поїдуть відразу три фільми: «Межа» (українсько-словацька картина), «Іній» (спільна робота з Литвою) та «Рівень чорного».

Також восени цього року Верховна Рада ухвалила два законопроекти для розвитку українського кіно. По-перше, виробникам українських фільмів не треба платити ПДВ аж до 2023 року. По-друге, скасували мито на ввезення обладнання для зйомок фільмів. А тепер перейдемо до обзору найліпших фільмів за 2017 рік.

«Межа»

Картина – спільне виробництво Словаччини та України. Вона вже отримала цьогорічну престижну нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах – «За найкращу режисерську роботу», а незабаром змагатиметься у Лос-Анджелесі за «Оскар».

У фільмі йдеться про контрабанду між двома країнами: Словаччиною та Україною. Події розгортаються влітку 2007 року на кордоні. За кілька місяців Словаччина приєднається до Шенгенської зони, що спонукає батька великої родини, за сумісництвом ватажка злочинного угруповання, активізуватися.

Герой стикається зі зрадою з боку свого товариша, який підставляє його з переправою контрабанди та вганяє в величезні борги. Тим часом на кордоні з’являється новий товар – наркотики, що вносить нове сум’яття у водовороті й без того небезпечних ігор, що назавжди змінять його життя.

«Іній»

Ще один претендент на престижну премію – фільм України та Литви «Іній».

Картина розповідає про молодого литовця Рокаса, якому одного дня випадає несподівана можливість побувати в Україні та побачити і зрозуміти справжню окупацію і війну.

Разом із гуманітарним конвоєм він прямує з Литви до України, де доля зводить його із двома військовими журналістами. Реальність виявляється набагато жорстокішою за романтичні уявлення молодого литовця, кидаючи його у вир війни. Тріо буде змушене подолати свої психологічні межі та збудувати міцні стосунки. Вони не погоджуються ні з чим, окрім свого бажання бути там, де вони є, кожен з власних причин. На зруйнованій окупантами території Рокас знаходить своє справжнє кохання.

«Рівень чорного»

Світова прем’єра стрічки відбулася 17 липня 2017 року на 8-му Одеському міжнародному кінофестивалі, де вона брала участь у міжнародній та національній конкурсних програмах.. Стрічка вийшла в обмежений український прокат 31 серпня 2017, прем’єра відбулася в Культурному центрі «Кінотеатр «Київ».

Сюжет. 50-річчя стає початком складного етапу в житті весільного фотографа Кості. Все, що він любив і до чого був прив’язаний, відходить назавжди. Хоча таких речей в його житті не так вже й багато: паралізований після інсульту батько, подруга — стиліст весільного журналу, старий кіт, слайди, на яких він молодий та щасливий. Костя все життя фотографує чуже щастя і ставиться до нього як до звичайної рутини.

«Червоний»

1947 рік. Двоє українців – Данило Червоний і Віктор Гуров – потрапили в табір ГУЛАГ. У них абсолютно різні долі: один раніше був членом Української повстанської армії (УПА) і народився на Заході України, а другий – радянський льотчик зі Сходу України, якому не дуже-то й близьке поняття патріотизму. Але доля звела таких людей разом. Нехай у них і різні ідеали, але їх об’єднує не лише спільна біда, а ще й країна, де вони народилися, – Україна.

Коли чоловіки розуміють це, вони вирішують, що для виживання на каторзі, потрібно допомагати один одному і разом протистояти всім труднощам. Жорсткий начальник табору майор Абрамов хоче знищити всіх «бандерівців» і ні перед чим не зупиниться. Тоді Данило Червоний очолює бунт в ГУЛАГу, який перетворюється на справжнє повстання. У каторжан майже немає шансів на успіх, але у них є непереборне бажання змінити своє життя і перестати щодня проходити всі кола пекла.

«Стрімголов»

Київ, зима 2013–2014 років. Зима, яка змінила все. 27-річний музикант Антон повертається з навчання в Швейцарії в рідну країну. Він подавав великі надії, вважався справжнім генієм. Але цей тиск згубно вплинув на хлопця, він його просто не витримав і пристрастився до алкоголю.

Цілих 5 місяців Антон позбавлявся від алкогольної залежності в одному з психо-неврологічних лікарень під Києвом. Тепер він повинен вчитися жити заново, як і вся країна. У Києві він зустрічає начебто звичайну дівчину Катю, яка живе на похмурій Троєщині. Дівчина готується поїхати до Берліна зі своїм хлопцем, але зустріч з Антоном змінює її плани. Коли весь світ навколо руйнується, можна побудувати свій власний ліпший світ.



«Припутні»

Невдаха в амурних стосунках, шанувальник-початківець класичної музики і трохи поліглот Юра вирішує, що треба щось змінити в своєму житті. Сподіваючись продовжити знайомство з чарівною Світланою в коротеньких шортиках, «таксист за покликанням» Юра отримує в бонус її матір і кидається в подорож в Припутні, де не «ловить» мобільний зв’язок, живуть по-українськи, говорять по-народному і діють не думаючи.

Кажуть, дорога змінює людину. Тільки одна доба, що перевертає життя всіх героїв вниз головою… Тому маємо: музика – «Воплі Відоплясова», слова – народні, почуття – непідробні, кіно – українське.

«Сторожова застава»

В українських Карпатах трапилася аномалія, якої раніше не було за всю історію людства. Сонячне затемнення вплинуло на те, що відкрився міжчасовий портал, який переніс хлопчика Віктора в середньовічну Київську Русь, в 1120 рік від Різдва Христового. Там школяр знаходить славних легендарних богатирів, про реальне існування яких ніхто не був впевнений.

Вони повинні боротися проти армії половців, які хочуть досягти перемоги за всяку ціну. Для цього вони використовують не тільки всю доступну для того часу зброю, а й чорну магію і таємничі предмети. І їм потрібен Віктор, який за легендами повинен відкрити силу могутнього артефакту. Хлопчик чудово вливається в це середовище і розуміє, що від його дій в цій епосі залежить доля не тільки його майбутнього, а й усього людства.

«Бобот»

Український сімейний пригодницький сай-фай про підлітка, який волею долі виявляється в центрі протистояння інопланетної цивілізації, представники якої маскуються під виглядом людей, і таємничої Енергії, яку люди знають як електричний струм.

Історія розповідає про 12-річного хлопчика, енергійного фантазера і вигадника, від мужності якого залежить доля людства.

«Кіборги»

Україна, 2014 рік. Історія про справжніх героїв своєї країни. Вони тримають Донецький аеропорт імені Сергія Прокоф’єва тоді, коли ворожі сили перевершують їх за чисельністю. Більше того, вороги вже повідомили про захоплення стратегічного об’єкта.

Українці 4 місяці вже утримують об’єкт, і поки в них вірять ті, хто чекає їх вдома, вони стоятимуть до кінця. Стратегічна група вперше прибуває в аеропорту і готова 2 тижні захищати свою країну саме тут. Це місце зведе разом музиканта, сина багатих людей, простих хлопців, які хочуть тільки одного — аби їхня країна була надійно захищена, щоб їхні мами, дружини, дівчата і сестри були в безпеці.

«Інфоголік»

Макс трудиться в інноваційній компанії. Він постійно аналізує новини і занурений в це настільки, що його дружина Маша не може повідомити йому про вагітність. Максу доручено презентувати два перспективні проекти французьким інвесторам. Але з ним починають відбуватися дивні речі.

Всі новини тут же позначаються на його житті або на житті його знайомих, наприклад, друга Сені, який регулярно повідомляє Максу про свої винаходи. Голова компанії не може повернутися з Лондона, його керуючого партнера Стаса повезли в лікарню з інфекційним захворюванням, переговори повинен вести Макс. І переговори ці закінчуються катастрофою, тому що одне інформаційне повідомлення втілилося в невдалий жарт секретарки Марини. А тут ще й Маша йде від Макса. Для того, аби розплутати цей клубок протиріч, Макс повинен зробити справжній подвиг, який саме? Дивіться кіно.