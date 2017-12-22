«Х-фактор»-8 випуск 17: хто потрапить до суперфіналу шоу

Вже завтра, 23.12.2017, на сьомому прямому ефірі «Х-фактор»-8 глядачі дізнаються, хто ж потрапить до суперфіналу шоу. Трійка учасників виступить в дуетах зі світовими зірками. Детальніше – в матеріалі.

23 грудня вирішиться доля трьох фіналістів «Х-фактор»-8. Міша Панчишин, Даша Ступак і гурт Yurcash виконають відразу по три пісні – композицію, яку співали на кастингу, світовий хіт у дуеті із зіркою, а також нову пісню, підготовлену разом з наставником.

Запрошені гості – солістка диско-гурту Boney M – Ліз Мітчелл (Liz Mitchell), ізраїльська поп-зірка, автор хіта Thinking About It – Натан Гошен (Nathan Goshen), а також один з найпопулярніших гуртів сучасної української рок-сцени O.Torvald виступлять разом з учасниками шоу. Крім того, вони порадують глядачів своїми сольними номерами.

Хто ж потрапить до суперфіналу восьмого сезону, а хто покине шоу за крок до мрії?

Дивіться вже завтра сьомий прямий ефір «Х-фактор»-8 о 19:00 на телеканалі СТБ!