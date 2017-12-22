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Ідеї подарунків на Новий рік 2018 за знаком зодіаку | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Що подарувати на Новий рік 2018 відповідно до знака зодіаку?

Що подарувати на Новий рік 2018 відповідно до знака зодіаку?

Телеканал СТБ

Традиційним та універсальним подарунком на Новий рік буде все, що пов’язано з його символом. Покровителем 2018-го стане жовтий земляний Собака. Крім сувенірів з цією відданою і симпатичною твариною, можна подарувати живе цуценя. Втім, якщо ви не впевнені, чи готовий отримувач піклуватися про улюбленця, спробуйте знайти ідею в нашому списку оригінальних подарунків. Що подарувати на Новий рік 2018 за знаком зодіаку? Підказки знайдете в матеріалі.

Идеи подарков на Новый год 2018 по знаку зодиака - фото

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Овен

Практичні представники цього знака не оцінять непотрібних дрібничок. Найкраще підійдуть:

  • предмети, корисні в побуті: кухонна техніка і посуд, комп’ютерне приладдя, набори свічок;
  • подарунки, пов’язані з професійною діяльністю: сертифікати на освітні курси або майстер-класи, тематичні книги;
  • предмети, здатні підкреслити статус: стильні окуляри, запонки, краватка.

Тілець

Найбільше Тільці цінують домашній затишок і порядок буквально в усьому. Їм сподобаються:

  • якісні набори постільної білизни, декоративні подушки, м’який пухнастий плед;
  • прикраси для будинку: вази, ікебани, картини;
  • великий зручний щоденник;

Також не соромтеся цікавитися безпосередньо у Тільця, що саме він хотів би отримати на Новий рік. Представники цього знака нейтрально ставляться до сюрпризів, тому з радістю можуть розповісти, як їм догодити.

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Близнюки

Близнюки – бадьорі та енергійні, їм важко всидіти на місці. Припадуть до смаку будь-які подарунки, пов’язані з активним проведенням часу. Наприклад:

  • спортивний інвентар: рюкзак, аксесуари для фітнесу, розумні годинники і браслети;
  • фотоапарат або камера для фіксації важливих моментів;
  • подарунки за інтересами: книги, настільні ігри, скретч-карти.

Рак

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Для народжених у знаку Рака дуже важливий комфорт. Презентами на Новий рік 2018 можуть бути:

  • абонементи в спа, на масаж або в салон краси;
  • сувеніри та декор для дому: статуетки, рослини, свічники, лампи з незвичайним дизайном;
  • квитки в театр або на концерт.

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Лев

Самовпевнені Леви люблять сяяти і бути в центрі уваги. Вони гідно оцінять подарунки, які допоможуть їм скласти ще яскравіше враження про себе:

  • аксесуари, ювелірні прикраси і біжутерія;
  • сертифікат в улюблений магазин одягу;
  • парфуми і косметика;
  • антикварні предмети інтер’єру.

Діва

Консервативні та серйозні Діви будуть в захваті від усього, що допоможе їм досягти поставленої мети. А ось непотрібних і позбавлених смаку речей вони не терпітимуть. Підійде:

  • сертифікат на вивчення іноземної мови;
  • поїздка у вихідні за кордон;
  • що-небудь екзотичне, але корисне: набір тропічних фруктів або заморських продуктів.

Терези

что подарить на новый год - фото

Щоб викликати у Терезів захват, краще замислитися не лише з приводу вибору подарунка, а й подумати про його упаковку. Витончені представники цього знака зодіаку будуть раді отримати:

  • розкішний букет квітів;
  • коробку-сюрприз: зберіть набір, який сподобається одержувачу подарунка (наприклад, елітний алкоголь + кондитерські вироби + кава або рукавички + шарф + ароматний чай);
  • подарунки, зроблені своїми руками.

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Скорпіон

Скорпіон завжди в курсі останніх тенденцій, тому ви не прогадаєте, якщо оберете для нього що-небудь стильне і модне. Як варіант:

  • нові парфуми або косметика відомих брендів;
  • аксесуари, прикраси або дорога білизна;
  • стильні та практичні приналежності для роботи: щоденники, органайзери, ручки.

До речі, цікавитися у представників цього знака, що саме вони хотіли б отримати на Новий рік, не варто. Скорпіони полюбляють, коли їх приємно дивують.

Стрілець

Які новорічний подарунок Стрільцю можна піднести що-небудь сучасне і незвичайне. Цікаві рішення:

  • гаджети: екшн-камери, аксесуари для комп’ютера або ігрової приставки, окуляри віртуальної реальності;
  • предмети, пов’язані з подорожами і туризмом;
  • екстремальні подарунки: стрибок з парашутом, політ на повітряній кулі, катання на квадроциклі.

Козеріг

Орієнтуйтеся на ґрунтовні, корисні в господарстві речі, проте не позбавлені естетики. На упаковку витрачатися не варто – Козерогу головне, що всередині. Зверніть увагу на:

  • колекційний алкоголь;
  • дорогі прикраси для дому, наприклад, статуетки зі справжнього фарфору;
  • якісні аксесуари: шкіряні рукавички, гаманець, сумка.

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Водолій

подарки на новый год 2018 - фото

На Водолія справлять враження ефектні та яскраві подарунки. Підберіть що-небудь неординарне:

  • товари для рукоділля та занять творчістю – набори пензлів і фарб, все для скрапбукінгу, заготовки для випалювання по дереву;
  • розіграші, квести, квитки на розважальні шоу;
  • оригінальні гаджети для дому та кухні – USB-аксесуари, проектор для смартфона, апарат для приготування кексів або попкорну.

Риби

Чим порадувати розсудливих і спокійних риб? Спробуйте підшукати корисний подарунок, пов’язаний з їхньою стихією:

  • квитки в аквапарк чи абонемент в басейн;
  • штучний міні-водоспад, акваріум або настільний сад;
  • що-небудь атмосферне: ароматична лампа, ловець снів, набір для чайної церемонії.

Більше корисних порад щодо святкування Нового року та Різдва знайдете за посиланням.