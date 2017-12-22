Що подарувати на Новий рік 2018 відповідно до знака зодіаку?

Традиційним та універсальним подарунком на Новий рік буде все, що пов’язано з його символом. Покровителем 2018-го стане жовтий земляний Собака. Крім сувенірів з цією відданою і симпатичною твариною, можна подарувати живе цуценя. Втім, якщо ви не впевнені, чи готовий отримувач піклуватися про улюбленця, спробуйте знайти ідею в нашому списку оригінальних подарунків. Що подарувати на Новий рік 2018 за знаком зодіаку? Підказки знайдете в матеріалі.

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Овен

Практичні представники цього знака не оцінять непотрібних дрібничок. Найкраще підійдуть:

предмети, корисні в побуті: кухонна техніка і посуд, комп’ютерне приладдя, набори свічок;

подарунки, пов’язані з професійною діяльністю: сертифікати на освітні курси або майстер-класи, тематичні книги;

предмети, здатні підкреслити статус: стильні окуляри, запонки, краватка.

Тілець

Найбільше Тільці цінують домашній затишок і порядок буквально в усьому. Їм сподобаються:

якісні набори постільної білизни, декоративні подушки, м’який пухнастий плед;

прикраси для будинку: вази, ікебани, картини;

великий зручний щоденник;

Також не соромтеся цікавитися безпосередньо у Тільця, що саме він хотів би отримати на Новий рік. Представники цього знака нейтрально ставляться до сюрпризів, тому з радістю можуть розповісти, як їм догодити.

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Близнюки

Близнюки – бадьорі та енергійні, їм важко всидіти на місці. Припадуть до смаку будь-які подарунки, пов’язані з активним проведенням часу. Наприклад:

спортивний інвентар: рюкзак, аксесуари для фітнесу, розумні годинники і браслети;

фотоапарат або камера для фіксації важливих моментів;

подарунки за інтересами: книги, настільні ігри, скретч-карти.

Рак

Для народжених у знаку Рака дуже важливий комфорт. Презентами на Новий рік 2018 можуть бути:

абонементи в спа, на масаж або в салон краси;

сувеніри та декор для дому: статуетки, рослини, свічники, лампи з незвичайним дизайном;

квитки в театр або на концерт.

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Лев

Самовпевнені Леви люблять сяяти і бути в центрі уваги. Вони гідно оцінять подарунки, які допоможуть їм скласти ще яскравіше враження про себе:

аксесуари, ювелірні прикраси і біжутерія;

сертифікат в улюблений магазин одягу;

парфуми і косметика;

антикварні предмети інтер’єру.

Діва

Консервативні та серйозні Діви будуть в захваті від усього, що допоможе їм досягти поставленої мети. А ось непотрібних і позбавлених смаку речей вони не терпітимуть. Підійде:

сертифікат на вивчення іноземної мови;

поїздка у вихідні за кордон;

що-небудь екзотичне, але корисне: набір тропічних фруктів або заморських продуктів.

Терези

Щоб викликати у Терезів захват, краще замислитися не лише з приводу вибору подарунка, а й подумати про його упаковку. Витончені представники цього знака зодіаку будуть раді отримати:

розкішний букет квітів;

коробку-сюрприз: зберіть набір, який сподобається одержувачу подарунка (наприклад, елітний алкоголь + кондитерські вироби + кава або рукавички + шарф + ароматний чай);

подарунки, зроблені своїми руками.

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Скорпіон

Скорпіон завжди в курсі останніх тенденцій, тому ви не прогадаєте, якщо оберете для нього що-небудь стильне і модне. Як варіант:

нові парфуми або косметика відомих брендів;

аксесуари, прикраси або дорога білизна;

стильні та практичні приналежності для роботи: щоденники, органайзери, ручки.

До речі, цікавитися у представників цього знака, що саме вони хотіли б отримати на Новий рік, не варто. Скорпіони полюбляють, коли їх приємно дивують.

Стрілець

Які новорічний подарунок Стрільцю можна піднести що-небудь сучасне і незвичайне. Цікаві рішення:

гаджети: екшн-камери, аксесуари для комп’ютера або ігрової приставки, окуляри віртуальної реальності;

предмети, пов’язані з подорожами і туризмом;

екстремальні подарунки: стрибок з парашутом, політ на повітряній кулі, катання на квадроциклі.

Козеріг

Орієнтуйтеся на ґрунтовні, корисні в господарстві речі, проте не позбавлені естетики. На упаковку витрачатися не варто – Козерогу головне, що всередині. Зверніть увагу на:

колекційний алкоголь;

дорогі прикраси для дому, наприклад, статуетки зі справжнього фарфору;

якісні аксесуари: шкіряні рукавички, гаманець, сумка.

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Водолій

На Водолія справлять враження ефектні та яскраві подарунки. Підберіть що-небудь неординарне:

товари для рукоділля та занять творчістю – набори пензлів і фарб, все для скрапбукінгу, заготовки для випалювання по дереву;

розіграші, квести, квитки на розважальні шоу;

оригінальні гаджети для дому та кухні – USB-аксесуари, проектор для смартфона, апарат для приготування кексів або попкорну.

Риби

Чим порадувати розсудливих і спокійних риб? Спробуйте підшукати корисний подарунок, пов’язаний з їхньою стихією:

квитки в аквапарк чи абонемент в басейн;

штучний міні-водоспад, акваріум або настільний сад;

що-небудь атмосферне: ароматична лампа, ловець снів, набір для чайної церемонії.

Більше корисних порад щодо святкування Нового року та Різдва знайдете за посиланням.