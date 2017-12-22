Антитіла – TDME: група презентувала кліп на нову пісню

Днями відома українська поп-рок група “Антитіла” презентувала кліп на пісню “TDME”. Головного героя в відео роботі грає багаторазовий чемпіон світу та Європи з плавання Олег Лісогор. Дивіться кліп онлайн, а також читайте, як він знімався в нашому матеріалі.

Зйомки кліпу пройшли в суворих умовах і у холодній воді. За словами режисера Радислава Лукіна, який до цього знімав короткометражний фільм у Чорнобилі, це були найекстремальніші зйомки в його житті і зазначив, що дана робота, скоріше, не кліп, а короткометражний фільм про людський подвиг і силу волі. За сюжетом, герой кліпу, радянський океанолог Слава Курилов кидається у воду з борту круїзного лайнера і за три дні долає сто кілометрів уплав, щоб звільниться від тоталітарного радянського режиму. Відео знімали на декількох локаціях: у Києві, в Одесі на Чорному морі, на судноремонтному заводі в Іллічівську, куди просто так з вулиці не потрапити, в готелях і на кораблях. Олег Лісогор, який зіграв Славу Курилова, зізнався, що дуже замерз під час зйомок, але процес і результат перевершили його очікування.

“Ми плавали просто у крижаному морі! Я зазвичай поринаю на Водохреща, але в практиці такого загартування немає. За сюжетом, нам довелося не тільки зануритися, поплавати, а й полежати у холодній воді близько 20 хвилин. Крім цього, в усі знімальні дні був різкий пронизливий вітер, руки буквально студеніли. Але результат мене вразив “- розповідає Олег Лісогор.

Група «Антитіла», не змінила своєї традиції й презентувала кліп “TDME” в режимі онлайн. Трансляція велася з медіа офісу AIR, де музиканти, режисер та інші запрошені гості ділилися цікавими моментами зі зйомок кліпу. Ведучими презентації були відомий по “Євробаченню” Тимур Мірошниченко, блогер, учасниця інтернет шоу “Чоткий Паца” Уля Станіславська та блогер, стиліст Дмитро Верховецький.

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Для довгоочікуваної прем’єри група підготувала чимало сюрпризів і навіть розшукала дружину океанолога Слави Курилова, яка вперше побачила відео про свого чоловіка і поділилася емоціями з Ізраїлю.

“Це дуже символічно, адже Слава провів в океані дні з 13 по 15 грудня, і ми їх вважаємо його другим днем народження. Я дуже рада, що кліп про мого чоловіка побачив світ, адже його вчинок мотивує і надихає людей не здаватися на шляху до своєї мети. Перебуваючи в Ізраїлі, мені було дуже незвично побачити те, що екранізували історію Слави в Україні через сорок років “, – ділиться Олена Генделева-Курилова.

На презентації кліпу спробували не просто показати цікаву історію, а й повторити подвиг Курилова! Так, тренер параолімпійської збірної з триатлону, чемпіон Європи Роман Король на честь прем’єри кліпу “TDME” переплив Київське водосховище у грудні, подолавши відстань п’ять кілометрів всього за одну годину. Під час конференції йшла трансляція прямо з водосховища, де за тріатлоністом на катері слідувала знімальна група і ведучий-блогер Дмитро Верховецький. Під час прямої трансляції можна було стежити за запливом у режимі онлайн.

“Таке відчуття, що я переплив цю відстань разом з ним! А ось Слава Курилов для нас уособлює все те, що відбувається зараз у нашій країні. Його вчинок вражає своєю відчайдушністю і силою волі. Він намагається звільнитися від тих радянських фантомів неймовірними зусиллями, через помилки та випробування, і зараз вся наша країна і кожен з нас пливе свої сто кілометрів на відкритому океані буквально з акулами “, – вважає фронтмен гурту Тарас Тополя.

Слід зауважити, не обійшлося без екстриму і під час презентації. За велінням долі, катер, який прямував за тріатлоністом, встав посередині Київського водосховища. Ведучий і ще кілька людей стали буквально заручниками у крижаній воді. А найважливіше, що вони втратили можливість стежити за станом Романа Короля, і якби йому раптом знадобилася допомога, ніхто не зміг би її надати оперативно.

Проте все закінчилося щасливо, що підтвердило девіз пісні: “Там, де ми є, – в сценарії хеппі-енд”.

До речі, у наступному році групі “Антитіла” виповнюється 10 років. Навесні 2018 р. у музикантів починається тур по містах США, в рамках якого вони відвідають 10 міст Америки й 3 міста Канади. За кордоном колектив завжди бажані гості, квитки на їх концерт розкуповуються задовго до початку заходу.