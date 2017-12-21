Куди піти в Києві на вихідних: афіша заходів на 23–24 грудня 2017

Напередодні Нового року занурена в різнокольорові гірлянди та аромат глінтвейну столиця приготувала чимало цікавого для тих, хто шукає, куди піти в Києві на вихідних. Ярмарок котиків, святковий спектакль для дітей і дорослих, дискотека 90-х та безліч інших яскравих подій обов’язкові до відвідування цього вікенду. В нашій добірці знайде справу до душі та за настроєм абсолютно кожен!

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Шоу-спектакль «Викрадач Різдва»

З 23 грудня, 11:00 і 15:00

Національний палац мистецтв «Україна»

Починаючи з цієї суботи і щодня до 8 січня наймолодші жителі та гості Києва разом з батьками можуть зануритися в казкову атмосферу! Шоу-спектакль, поставлений під керівництвом маестро хореографії Олександра Лещенка, розповість про пригоди маленького бешкетника, який чого б це йому не коштувало хоче зірвати довгоочікувані зимові свята. Чи вдасться йому позбавити мешканців чарівного містечка новорічного настрою? Чи готові маленькі глядачі перешкодити здійсненню підступних планів? Адже всім відомо, що найсильніша зброя проти зла і несправедливості – любов, міцна дружба та віра в чудеса.

Казкові персонажі, захопливі пригоди, а ще – унікальні танцювальні, акробатичні та музичні номери. Приходьте раніше: за годину до вистави у фойє Палацу «Україна» будуть проводитися інтерактивні розваги для дітей.

Ціна: 130–300 грн.

Різдвяний Кото-Ярмарок

23 грудня, 11:00–18:00

Вул. Дмитрівська, 39 (ветеринарна клініка «Zоолюкс»)

Не втрачайте можливість обзавестися пухнастим улюбленцем і допомогти котику, врятованому з вулиці, знайти будинок. Усі тварини пройшли медичне обстеження, вакциновані, стерилізовані, а також мають паспорт і мікрочіп. Щоб піти з ярмарку разом з новим хвостатим другом, потрібно взяти з собою котячу переноску і ваш паспорт. Перш ніж забрати тваринку додому, куратор поставить вам кілька питань і попросить підписати договір про дбайливе ставлення до тварини. Подаруйте свято котику, який так потребує дбайливих і люблячих господарів! Процедура абсолютно безкоштовна.

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Лекція «Мрій і дій. Можливості безвізу для подорожей»

23 грудня, 18:00

Вул. Велика Васильківська, 62/64 (ресторан SINO)

Ви згодні з тим, що безвізовий режим відкрив перед українцями купу можливостей для того, щоб відкривати світ, але зовсім не знаєте, з чого почати? Тоді лекція Олександри Алтуф’євої для вас! Ви дізнаєтеся, як запланувати і реалізувати подорож, на чому заощадити, де знайти зручне і недороге житло у незнайомій країні, а також багато іншого, корисного для туристів-початківців. Нехай наступний рік буде яскравим і пізнавальним! Попередня реєстрація обов’язкова.

Ціна: 150–200 грн.

Маркет «Всі. Свої Подарунки»

23–24 грудня, 10:00–16:00

Вул. Десятинна, 12

На передостанніх вихідних 2017-го варто завітати до найбільшого ярмарку подарунків у Києві. На п’яти поверхах мультибрендового магазину речей українських виробників зібрано все, щоб порадувати на новорічні свята батьків, близьких, дітей і друзів. Одяг, прикраси, посуд, текстиль, книги, іграшки, косметика, парфумерія, аксесуари – і все це за єдиною адресою і в зручний для вас час. Вхід вільний.

Шкільна Дискотека: кінець семестру

23 грудня, 22:00–04:00

Вул. Набережно-Хрещатицька, 10-а (творчий простір Port creative hub)

Напередодні Нового року Port creative hub пропонує провести ніч із суботи на неділю по-справжньому олдскульно і перевтілитися в одного з ваших кумирів 90-х. Улюблені хіти дитинства та юності в аранжуванні ді-джеїв, смачні напої, гарний настрій і море позитиву гарантовані! На тих, чиї костюми, будуть найбільш вдалими, чекає приємний бонус на барі – коктейль «Аристократ».

Ціна: 170 грн.

Майстер-клас «Новорічний вінок»

24 грудня, 14:00–16:30

Вул. Володимирська, 49-а (простір «Циферблат»)

Підготовка оселі до новорічних свят – приємна і радісна традиція в кожній родині. Особливо для тих, хто любить робити щось своїми руками. Сніжинок із серветок та паперових ліхтариків вам вже недостатньо? Тоді відвідайте цікавий майстер-клас, де досвідчений майстер навчить вас, як виготовити гарний і стильний новорічний вінок. Потрібна попередня реєстрація.

Ціна: 500 грн.

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