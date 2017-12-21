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Католицьке Різдво в Україні стане вихідним днем | Телеканал СТБ
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Католицьке Різдво буде вихідним днем в Україні

Телеканал СТБ

На радість працюючої частини жителів України в грудні стане на один вихідний день більше. Народні депутати ухвалили рішення зробити католицьке Різдво 25 грудня офіційним вихідним, натомість – прибрати 2 травня з переліку святкових днів. Таким чином, в законі про працю навпроти Різдва Христового стоятимуть дві дати – 7 січня і 25 грудня.

Читайте також: Новий рік 2018: рецепти, гороскопи, корисні статті про святкування618447082До слова, католицьке Різдво в цьому році припадає на понеділок, а це значить, що в українців буде цілих три дні на відпочинок.

Нагадаємо, що новорічні свята триватимуть цього разу три дні – 30 і 31 грудня, а також 1 січня. Потім доведеться все-таки попрацювати чотири дні, а 6 січня зануритися в різдвяні клопоти. У цілому в нас буде 6 днів у січні, щоб провести свята в колі рідних і близьких.

А ось школярам пощастило трохи більше – зимові канікули 2018 триватимуть з 25 грудня по 9 січня.

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