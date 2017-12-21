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Як швидко схуднути до Нового року за тиждень | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Як схуднути до Нового року за тиждень

Як схуднути до Нового року за тиждень

Телеканал СТБ

До Нового року вже залишаються лічені дні, а ви розумієте, що не можете влізти в улюблену сукню? Як схуднути до Нового року швидко? Не хвилюйтеся, є кілька ефективних дієт, які дозволять швидко і з найменшим стресом для організму скинути кілька зайвих кілограмів. Читайте докладніше в нашому матеріалі про те, як схуднути до Нового року за тиждень.

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Овочева дієта

Ця програма харчування підійде тим, хто легко може відмовитися від м’яса та молочних продуктів. Зате завдяки овочам нормалізується кислотно-лужний баланс в організмі, виходять токсини та поліпшується кишкова мікрофлора.

Щоб схуднути до Нового року, необхідно протягом тижня харчуватися овочами з мінімальним вмістом крохмалю:

  • зелень
  • листя салату
  • будь-яка капуста
  • кабачки
  • баклажани
  • болгарський перець
  • огірки
  • помідори
  • свіжа морква

З фруктів допускаються яблука та груші, але тільки у першій половині дня.

Обсяг та частота прийомів їжі не обмежується, тому що калорійність цих продуктів дуже низька. Готуйте овочі на пару або вживайте в сирому вигляді. Вітаються також вегетаріанські супи з невеликою кількістю рослинної олії.

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Білкова дієта

Як схуднути до Нового року за тиждень? Скористайтеся білковою програмою харчування! Ця дієта легко переноситься організмом, тому що почуття насичення зберігається надовго. Головне – дотримуватися основного правила: виключити сіль і пити багато води.

Включіть в раціон близько двох літрів 1% кефіру або йогурту і пийте його по 1 склянці кожні 2 години. Чергуйте його з 2% сиром: по 200 г під час кожного прийому їжі. Також додайте 150200 г відвареної курячої грудки або білої риби.

Завершувати дієту слід обережно: чергуйте білкову їжу з клітковиною.

Важливо знати про протипоказання: ця дієта небезпечна для людей з подагрою та сечокам’яною хворобою.

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Гречана дієта

Це дуже ефективна, але досить жорстка низьковуглеводна монодієта, розрахована на один тиждень. Ми розглядаємо її виключно як експрес-метод для схуднення! Ця дієта добре працює, тому що організм змушений розщеплювати внутрішні жири.

З гречаної крупи можна приготувати різноманітні страви: молочні каші, запіканки, хлібці, котлети і навіть оладки.

Під час гречаної дієти допускаються такі продукти:

  • сухофрукти
  • несолодкі фрукти
  • низькокалорійний йогурт
  • салати зі свіжої капусти/вареного буряка і моркви
  • соєвий соус
  • мед
  • зелень

Обираючи цю дієту, враховуйте такі протипоказання:

  • захворювання шлунково-кишкового тракту
  • гіпертонія
  • цукровий діабет
  • вагітність і лактація

Якщо ви хочете, щоб ефект від представлених дієт зберігся надовго, то обов’язково закріпіть результат заняттями спортом. Додаткові фізичні навантаження зроблять ваше тіло міцним і підтягнутим. Пропонуємо вам скористатися вправами від експертів “Все буде добре”, які точно знають, як схуднути до Нового року швидко.

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