Стрілки роблять очі візуально більшими, надають погляду виразності, а ще – личать усім без винятку. Головне, навчитися їх малювати з урахуванням особливостей вашого обличчя. Як правильно підкреслити очі за допомогою стрілок? У чому секрет використання підводки? Які техніки допоможуть зробити лінію бездоганно рівною і красивою? Читайте в нашому матеріалі, як фарбувати стрілки підводкою.

Підводка, на відміну від олівця, дозволяє малювати контрастні, чіткі та стійкі стрілки. Почати можна з підводки-фломастера, а набравшись досвіду, переходити до рідких і гелевих засобів. Якщо до цього ви ніколи раніше не мали справу зі стрілками, виручить лайфхак: основу намалюйте олівцем, а вже для контуру використовуйте фломастер. Як нафарбувати стрілки підводкою, розглянемо покроково.

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Як красиво нафарбувати стрілки підводкою?

По-перше, запасіться терпінням. Домогтися ідеального результату вийде не відразу: малювання стрілок вимагає вправності. Втім, з нашими порадами і підказками набити руку буде набагато простіше. По-друге, не заплющуйте очі. Незважаючи на те, що це хочеться зробити за інерцією, провести пряму лінію набагато легше, коли повіки відкриті.

Крок 1

Щоб стрілки протрималися до вечора, підготуйте шкіру. Можна скористатися базою для макіяжу, тінями нейтрального відтінку або просто злегка припудрити повіку.

Крок 2

Починайте малювати стрілку з «хвостика». Він повинен продовжувати лінію нижньої повіки і проходити паралельно до брови, злегка витягуючись вгору.

Крок 3

Намалюйте основу стрілки по контуру вій верхньої повіки і з’єднайте її з «хвостиком». Саме такий варіант вважається базовим. Відштовхуючись від нього, можна намалювати подвійні, котячі, широкі графічні або димчасті стрілки.

Крок 4

Скорегуйте стрілки залежно від форми ваших очей. Якщо вони посаджені близько, «хвостик» краще вивести далі, за межі зовнішнього куточка. У власниць круглих очей лінія повинна закінчуватися посередині контуру вій, не доходячи до внутрішнього куточка, а «хвостик» стрілки в цьому випадку має бути товстим і довгим. Візуально збільшити очі допоможуть довгі тонкі стрілки, які закінчуються біля внутрішнього куточка.

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Поради та хитрощі

Затремтіла рука або стрілки вийшли занадто товстими? Виправте ситуацію олівцем білого або тілесного кольору. Також можна скористатися нанесеним на пензлик консилером або коректором.

Якщо у вас ніяк не виходить зробити лінію рівною, намалюйте спочатку контур, а середину потім зафарбуйте.

Малюючи стрілки, злегка натягуйте повіку пальцем.

Приліпіть шматочок скотчу біля зовнішнього куточка і використовуйте його як трафарет: стрілка не лише вийде ідеально прямою, а й не розтечеться.

Чим сильніше ви натискаєте на підводку, тим товща лінія вийде. У міру наближення стрілки до внутрішнього куточка ока вона повинна тоншати.

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