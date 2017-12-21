День зимового сонцестояння 2017: прикмети і традиції

Ще багато століть тому день зимового сонцестояння мав велике значення для всіх народів нашої планети. Ви хочете дізнатися, коли настає день зимового сонцестояння 2017? Які існують прикмети, звичаї і традиції на це свято? Тоді читайте наш матеріал.

У цьому році зимове сонцестояння настане 21 грудня о 16:28. Саме ніч із 21 на 22 грудня вважається найдовшою. Сонце максимально опуститься в південну півкулю неба. Вчені вважають, що ця дата є початком астрономічної зими.

Які прикмети на день зимового сонцестояння існують?

Напередодні зимового сонцестояння дуже корисно звільнятись від усього непотрібного. Напишіть на папері все, чого хочете позбутися, і спаліть його. Сміливо викидайте старі речі, очищуйте думки і свідомість, моліться. Цього дня попрощайтеся з минулим і відкрийте для себе шлях у щасливе майбутнє. Так само не можна сумувати і сваритися. У цей час потрібно заряджатися тільки позитивною енергією.

Якщо ж ви любите ворожити на картах, в цей день ви зможете дізнатися більше, ніж зазвичай. Також це сприятливий час для різних ритуалів, складання цілей і планів на майбутнє.

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Головні звичаї та традиції на день зимового сонцестояння 2017

Зимове сонцестояння також називають народженням Коляди – молодого сонця. У стародавні часи це свято відзначалося з особливим розмахом. Цього дня ворожили на судженого, заміжжя, погоду на найближчий рік, врожаї; колядували і переодягалися у звірів; стрибали через багаття, аби спалити всі образи і гріхи. Наші пращури спостерігали за подіями 12 днів після Коляди, щоб розуміти, що принесе прийдешній рік для сім’ї.

Незважаючи на те, що минуло багато років, традиції не дуже змінилися. У цей день добре займатися творчістю. День повинен пройти в зовсім іншому ритмі порівняно з попередніми. Вкладіть у нього трохи більше сил. Присвятіть себе справі, яку так довго відкладали на потім. Але не потрібно перенапружуватися.

Під час сонцестояння добре медитувати. А 22 грудня вранці постарайтеся зустріти схід сонця і привітати його з народженням, подякувати йому за все, що воно нам дарує.