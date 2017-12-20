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Зважені та щасливі 7: учасники стикнуться з останнім випробуванням сезону | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / «Зважені та щасливі»-7: учасники стикнуться з останнім випробуванням сезону

«Зважені та щасливі»-7: учасники стикнуться з останнім випробуванням сезону

Телеканал СТБ

«Зважені та щасливі»-7 випуск 17 вже завтра з’явиться на телеекранах. На останньому тижні в таборі схуднення відбудеться найочікуваніша подія… Вже завтра Аліна та Максим офіційно стануть чоловіком і дружиною. Наталя та Олексій втілять свою мрію та повінчаються, а Сині вдруге пообіцяють один одному навічно бути разом. А від того, наскільки гарно виглядатимуть молодята, у їхніх рідних перехопить подих! Докладніше в матеріалі!

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Але радість учасників триватиме недовго, адже Аніта підготувала для них неймовірне випробування. У відеопривітанні ведуча повідомить парам, що «розслаблятися зарано», і просто посеред церемонії вони разом з рідними стрімголов мчатимуть на аеродром! Останній конкурс сезону обіцяє бути наймасштабнішим за всю історію проекту. Закоханим доведеться пройти стометрівку, протягнувши на своїх плечах літак вагою в 21 тонну.

Пара, яка впорається швидше за всіх, отримає медовий вікенд у Карпатах, а ті, хто посядуть друге місце, вирушать у романтичну подорож до Азербайджану. Але чи зможуть учасники дотягнути літак до подорожі своєї мрії?

Чи вдасться Помаранчевим впоратися з випробуванням, коли один з учасників зійде з дистанції? Чи зможе Ігор організувати всю зіркову команду? І чи зможе Наталя на сто відсотків довіритися своєму коханому? Дивіться вже завтра, о 20:00 на СТБ

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