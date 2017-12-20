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2018 рік за східним гороскопом: рік якої тварини? | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Значення 2018 року за східним гороскопом

Значення 2018 року за східним гороскопом

Телеканал СТБ

За східним календарем, з 16 лютого символом 2018 року стане жовтий земляний Собака. Читайте в нашому матеріалі про те, як зустрічати цей Новий рік, наскільки успішним він буде і що станеться в різних сферах життя.

Собака символізує доброту, мудрість, справедливість, відданість, але він також завжди готовий стати на захист, якщо того вимагають обставини. З цього робимо висновки, що новий 2018 рік буде дуже різним. У цілому ж, це буде мирний, спокійний і стабільний період.

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У сімейному житті протягом року пануватиме атмосфера миру, щастя і любові. Багато пар стануть батьками в цей період. У самотніх людей з’являться всі шанси налагодити своє особисте життя: стосунки складуться яскраві та міцні. Спілкування з родичами буде теплим і душевним.

Що стосується фінансової сторони життя, то Собака не схвалить кредитів і боргів. В цілому ж, проблем з грошима не повинно бути. Головне в цьому питанні старанно працювати, тоді результат не змусить на себе чекати. Всі ідеї та плани з успіхом втіляться в життя. Собака буде прихильним до цілеспрямованих особистостей.

Щоб домогтися успіху в кар’єрі у прийдешньому році, не варто лицемірити, Собака цього не любить. Справи підуть вгору в дипломатичних, упертих і терплячих особистостей. У 2018 році колеги зможуть налагодити взаємини, загальна атмосфера в колективі стане легкою і дружньою.

Люди, народжені в рік Собаки, досягнуть успіхів у всіх сферах життя. Щодо інших, то тут для Собаки буде важливо, як проявляє себе людина: добрі та дбайливі люди теж опиняться під патронатом господині року.

Зустрічайте рік жовтого земляного Собаки у вузькому сімейному колі за щедро накритим столом. І не забудьте загадати найзаповітніше бажання, в рік Собаки воно обов’язково здійсниться!

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