«Вартові мрій» відкрили третій сезон

16 грудня на території «Зимової країни на ВДНГ» відбувся прем’єрний показ третього сезону унікального в Україні 3-D шоу «Вартові мрій» . Під керівництвом талановитого режисера-постановника Євгена Кота перед глядачем постала оновлена постановка улюбленої багатьма різдвяної історії. Читайте в нашому матеріалі про те, як створювався танцювальний спектакль і які сюрпризи чекають на глядача.

У третьому сезоні сюжетна лінія не змінилася: це історія про безпритульного хлопчика Макса, який врятував Різдво. За допомогою чарівного Кота – Хранителя Мрії, фей та рогатігрів хлопчик повертає різдвяну зірку в місто. На шляху наших героїв зустрічаються страшні суперники – злі дракони, які всіма силами намагаються їм перешкодити. Але добро здобуває повну перемогу!

Женя Кот дуже точно озвучив основну ідею цієї історії: «Друзі, потрібно обов’язково вірити в диво, тому що воно є! Диво – це та любов, яку ми даруємо один одному!».

Роль головного лиходія Дракона виконав не менш головний режисер-постановник Євген Кот, що розповів нам про те, як вдосконалювалося шоу в цьому році. Для Жені цей сезон абсолютно не схожий на попередні.

«Не буває однакової вистави, як не буває двох однакових життів! Я своїх акторів вчу не лише суворо дотримуватися драматургічної схеми, а й підтримувати один одного на сцені, перейматися одним загальним настроєм. Тому кожен раз у шоу щось змінюється – і це класно, це життя!», – поділився Кот.

У цьому році повністю змінилася команда танцюристів та акторів. Так, на роль головного героя були відібрані одразу двоє акторів, щоб вони могли змінюватися і впоралися з високим навантаженням та щільним графіком. Крім того, Женя додає, що дуже складним був пошук дівчинки на роль Феї: потрібно було знайти актрису певного зросту, з акторськими та танцювальними талантами, а також із можливістю прогулювати школу.

Врешті решт, головними акторами масштабного шоу стали Микита Малакі, Влад Святий та Дана Далайда. Ці діти дуже талановиті та чуйні: «Ми віримо в хлопчика, що у нього все вийде, що він запалить цю зірку». Звичайно, за словами Жені Кота, у дітей в силу відсутності досвіду є ще невеликі помилки, які потрібно доопрацьовувати. Але «дорослий» колектив максимально допомагає їм влитися в атмосферу цього шоу.

Женя Кот: «Я за них дуже переживаю, бо вони такої сцени ще не знали і такий масштабний спектакль не вели за собою. Адже головні герої – це як локомотив всієї історії, вони тягнуть весь потяг. А всі інші танцюристи та артисти тільки допомагають їм йти та доповнюють».

Однією з інновацій третього сезону «Вартових мрій» став унікальний пластичний грим: на обличчя одягається спеціальна маска, а зверху вже накладається фарба. Цьому прийому гримери шоу навчилися у одного з кращих фахівців у світі – Рохера Семюелса, який працював над фільмом «Хоббіт». У результаті грим акторів став набагато ефектніше та яскравіше, хоч іноді і доставляє деякий дискомфорт. «Головний лиходій» навіть зізнався, що тепер він став гірше чути музику та акценти, тож йому довелося проколоти невеликі дірочки в області вух. Але, з іншого боку, в минулому році Жені взагалі доводилося повністю голити голову, щоб зафарбувати її гримом.

У новому сезоні глядач обов’язково зверне увагу на складні та небезпечні трюки повітряних гімнастів і пілоністів. «Воздушниці обриви роблять потужні: з подвійними гвинтами падають вниз і обриваються. Це все страшно. Але ми багато репетируємо, відточуємо та виносимо на сцену тільки впевнені моменти і трюки», – розповідає Женя Кот. До слова, і сам постановник разом зі своїми «колегами по злу» виконують запаморочливі трюки на пілонах із обривом униз головою, коли зупинитися потрібно всього лише в кількох сантиметрах від підлоги.

Серед гостей заходу була ведуча «Вікна-Новини» Тетяна Висоцька зі своєю 6-річною дочкою Таїсією. Тетяна вже вдруге відвідала шоу, але це не завадило їй бути в захваті від побаченого: «Це настільки світла, різнопланова, якісна та яскрава постановка! Я навіть не знаю, що тут більше виділяється: сам сценарій, талант наших артистів або декорації … Мені дуже подобається сама ідея вистави про те, що мрію потрібно зберігати. Я дійсно вважаю, що цим шоу повинна пишатися вся Україна!».

Професійним поглядом за шоу спостерігав Костянтин Томільченко, автор ідеї та режисер перших двох сезонів шоу. «Я вважаю, що прем’єра третього сезону пройшла чудово! Хороша історія повинна жити довго. І показником цього є любов глядача ось уже третій рік поспіль. Для будь-якого шоу це подарунок », – сказав Костянтин. У цьому році талановитий хореограф не залучений у процес постановки «Вартових мрій», тому що займався підготовкою другого сезону шоу «Дім таємнічіх пригод». Все ж таки, Костянтин сподівається, що буде четвертий сезон і навіть точно знає, що б він міг ще додати: «Я дуже хотів би продовження, причому не тільки в Києві, Україні, а й в інших країнах. Наші артисти настільки високого рівня, що зможуть гідно показати це шоу світу».

На даний момент, третій сезон «Вартових мрій» для показу поки крайній, тому поспішіть відвідати це високотехнологічне і в той же час зворушливе 3-D шоу. Нагадуємо, що показ вистави триватиме до 14 січня в «Концерт-холі ВДНГ» (пр. Академіка Глушкова, 1).

Єва Ніколаєва.

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