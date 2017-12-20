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Мода 2017-2018: як вибрати штучну шубу | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Як вибрати штучну шубу: модні варіанти 2017–2018

Як вибрати штучну шубу: модні варіанти 2017–2018

Телеканал СТБ

Штучне хутро майже нічим не поступається натуральному: вироби з нього якісні, красиві та здатні захистити від лютих морозів. Важлива перевага – доступна ціна. На що звернути увагу при виборі шуби зі штучного хутра? Які моделі будуть в тренді взимку 2017–2018? Розповідає редакція сайту СТБ.

как выбрать шубу из искусственного меха

Вибираючи модну штучну шубу, варто насамперед поцікавитися, яким способом виготовлялося хутро. Є кілька варіантів:

  • вплетення ворсу в тканинну основу (натуральну або із синтетики);
  • закріплення штучного ворсу на трикотажі;
  • плавлення нітрона або лавсану при високій температурі для того, щоб склеїти ворсинки з вовняними або віскозними нитками основи.

Найкраще зарекомендували себе шуби з поліакрилонітрила із додаванням поліестеру, а також вироби на трикотажній основі. Перевірити міцність хутра легко. Достатньо злегка потягнути за ворсинки: якщо вони не випадають – виріб якісний. Крім того, радимо перевірити, чи акуратно виконані шви під підкладкою. Тим, хто планує носити шубу в сильні морози, слід зупинитися на моделях з утеплювачем. Верхній одяг із ненатурального хутра досить легкий за рахунок тканинної основи.

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Зима 20172018: які шуби зі штучного хутра в моді?

Яскраві кольори, довгий ворс, приталені з поясом і класичні А-подібні силуети – основні тенденції, що простежуються в моді на штучні шуби. Ми вибрали найцікавіші та найактуальніші рішення для тих, хто хоче виглядати стильно цього сезону.

Плюш

Вам не здалося: тренд на так зване «хутро ведмедика» родом з 90-х. У 2018-му саме час придбати м’яку плюшеву шубку або, як мінімум, зробити ревізію дальніх полиць: можливо, хіт майбутнього року вже давно припадає пилом у вашому або навіть маминому гардеробі.

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Довгий ворс

Пухнаста і комфортна шуба з довгим штучним хутром пастельного кольору – абсолютний must-have вже кілька сезонів поспіль. До речі, носити її можна і навесні, і восени, сміливо комбінуючи як зі строгими костюмами, так і з легкими дівочими сукнями.

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Леопард

Хижий принт не виглядатиме вульгарно, якщо носити його дозовано і в поєднанні зі стриманими речами. Одного акценту для модного сучасного образу буде цілком достатньо.

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Exotic Model in Red Skirt, Vintage Leopard Print Fur CoatYoung woman in winter park

Геометричний візерунок

Кольорові хутряні смуги не тільки роблять шубу схожою на натуральну, а й моментально додають «перчинку» до будь-якого вбрання. Надавайте перевагу глибоким темним або натуральним відтінкам – бордовому, бежевому, коричневому.

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Як і раніше, на піку популярності класичні принти – смужка та клітинка.

Young girl in the snow

На поясі

Довгі шуби зі штучного хутра на поясі виглядають жіночно і елегантно, а ще – дуже практичні. Ідеальний варіант для тих, хто боїться замерзнути. Правда, тут краще зупинитися на спокійних кольорах гами nude.

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