Що приготувати з індички до новорічного столу

Страви з птиці цілком можуть стати коронними на святковому столі. Особливо якщо це ніжне і соковите м’ясо індички. Ароматне від пряних трав, покрите солодкуватою лимонною глазур’ю, з теплим запеченим гарбузом і пікантними в’яленими томатами воно розкриє свої смакові якості по-новому. Що приготувати з індички на Новий рік? Найцікавіші ідеї в нашій добірці!
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Грудка індички з ананасами і грибами
Складові:
- 500 г філе індички
- 250 г консервованого або свіжого ананаса
- 100 г твердого сиру
- 75 г печериць
- 1 цибулина
- 1 ст. л. рослинної олії
- Сіль, перець, спеції
Спосіб приготування:
- Грудку індички нарізати порційними шматочками 3–4 см завтовшки. Кожен добре відбити кухонним молотком, посолити, поперчити і натерти спеціями за смаком.
- Печериці нарізати тонкими пластинами. Цибулю почистити і нарізати кільцями. Сир натерти на середній тертці. Ананаси нарізати кільцями.
- Шматочки філе перекласти на змащене олією деко або пергаментний папір. Зверху на м’ясо викласти гриби, потім цибулю і кружечки ананаса. Рясно посипати все тертим сиром і відправити запікатися на 25 хв при 180 °С.
Теплий салат із запеченим гарбузом
Складові:
- 400 г м’якоті гарбуза
- 2 зубчики часнику
- 1 філе індички
- 50 г волоських горіхів
- 5 ст. л. оливкової олії
- 1 пучок листя шпинату
- 1 ст. л. лимонного соку
- Сіль, перець, спеції
Спосіб приготування:
- Гарбуз нарізати великими кубиками і за бажанням натерти приправами. Загорнути у фольгу і відправити в духовку запікатися на 10 хв при 180 °С.
- Часник пропустити через прес. Волоські горіхи порубати.
- Філе індички нарізати шматочками і натерти подрібненим часником. Посолити, поперчити і обсмажити на 2 ст. л. оливкового масла до золотистого.
- У салатнику змішати гарбуз, філе, волоські горіхи і листя шпинату. Для соусу з’єднати масло, що залишилося, з лимонним соком і злегка збити виделкою. Заправити салат.
Рулет з в’яленими томатами і сиром
Складові:
- 1 філе індички
- 60 г в’ялених томатів
- 100 г сиру
- Базилік
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Грудку індички розрізати «книжкою» і відбити в тонкий пласт.
- Сир натерти на крупній тертці. Листя базиліка порубати. Викласти разом із в’яленими томатами на відбите м’ясо і згорнути рулетом. Обв’язати кулінарною ниткою.
- Рулет викласти на деко, вистелене пергаментом, і запікати 40 хв при 180 °С. Перед подачею зняти кулінарну нитку і нарізати.
Пряна буженина з індички
Складові:
- 1 кг філе індички
- 1 ч. л. меленої паприки
- ½ ч. л. мускатного горіха
- 1 ч. л. зіри
- 1 ч. л. меду
- 1 ст. л. оливкової олії
- Сіль
Спосіб приготування:
- У 500 мл води розчинити 3 ч. л. солі. Залити отриманим розсолом підготовлене м’ясо індички. Поставити в холод мінімум на 3 год.
- Зіру розтерти в ступці, змішати з паприкою і мускатним горіхом. Мед з’єднати з оливковою олією.
- За 1 год до запікання м’ясо дістати з холодильника. Рясно натерти спеціями і змастити медово-масляною сумішшю. Перекласти у форму і відправити запікатися на 25 хв при 200 °С. Потім духовку вимкнути і залишити індичку ще на 2 год. По закінченню часу м’ясо дістати, остудити і загорнути у фольгу. Зберігати в холодильнику.
Індичка в лимонній глазурі
Складові:
- 1 ціла індичка (4,5–5 кг)
- 3 лимони
- 75 мл сухого білого вина
- 75 г паленого цукру
- По 1 ст. л. рубаних свіжих трав (шавлія, материнка, чебрець)
- 3 ст. л. оливкової олії
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Індичку зачистити і видалити нутрощі. Злегка відокремити шкіру і натерти травами.
- З лимонів зняти цедру і віджати 4 ст. л. соку. Потім м’якоть розрізати на половинки і помістити всередину птиці.
- Для лимонної глазурі з’єднати цукор, сік лимона і вино. Добре перемішати і прибрати в холодильник.
- Перекласти індичку в форму для запікання і скропити оливковою олією. Відправити в духовку на 3,5 год при 150 °С. За півгодини до кінця запікання кілька разів полити лимонною глазур’ю.
Індичка-карі з яблуками
Складові:
- 800 г індички
- 4 яблука
- 1 цибулина
- 3 зубчики часнику
- 2 ч. л. карі
- ½ ч. л. кмину
- 2 ст. л. рослинної олії
- 400 мл курячого бульйону
- 2 пера зеленої цибулі
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Індичку зачистити від плівок і нарізати невеликими шматочками. Яблука нарізати шматочками такого ж розміру. Цибулю почистити і нарізати півкільцями. Часник подрібнити.
- У розігрітій сковороді обсмажити карі та кмин на рослинній олії протягом 1 хв. Додати індичку і смажити на середньому вогні до готовності. Викласти на тарілку.
- У цій же сковороді обсмажувати яблука і цибулю 5–6 хв. Додати приготовану раніше індичку, часник, сіль і перець. Перемішати і влити бульйон. Томити на повільному вогні, поки соус не випарується вдвічі. Розкласти карі у порційні тарілки і прикрасити нарізаною зеленою цибулею.
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