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Новорічні страви з індички | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Що приготувати з індички до новорічного столу

Що приготувати з індички до новорічного столу

Телеканал СТБ

Страви з птиці цілком можуть стати коронними на святковому столі. Особливо якщо це ніжне і соковите м’ясо індички. Ароматне від пряних трав, покрите солодкуватою лимонною глазур’ю, з теплим запеченим гарбузом і пікантними в’яленими томатами воно розкриє свої смакові якості по-новому. Що приготувати з індички на Новий рік? Найцікавіші ідеї в нашій добірці!

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Грудка індички з ананасами і грибами

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Складові:

  • 500 г філе індички
  • 250 г консервованого або свіжого ананаса
  • 100 г твердого сиру
  • 75 г печериць
  • 1 цибулина
  • 1 ст. л. рослинної олії
  • Сіль, перець, спеції

Спосіб приготування:

  1. Грудку індички нарізати порційними шматочками 3–4 см завтовшки. Кожен добре відбити кухонним молотком, посолити, поперчити і натерти спеціями за смаком.
  2. Печериці нарізати тонкими пластинами. Цибулю почистити і нарізати кільцями. Сир натерти на середній тертці. Ананаси нарізати кільцями.
  3. Шматочки філе перекласти на змащене олією деко або пергаментний папір. Зверху на м’ясо викласти гриби, потім цибулю і кружечки ананаса. Рясно посипати все тертим сиром і відправити запікатися на 25 хв при 180 °С.

Теплий салат із запеченим гарбузом

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Складові:

  • 400 г м’якоті гарбуза
  • 2 зубчики часнику
  • 1 філе індички
  • 50 г волоських горіхів
  • 5 ст. л. оливкової олії
  • 1 пучок листя шпинату
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • Сіль, перець, спеції

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз нарізати великими кубиками і за бажанням натерти приправами. Загорнути у фольгу і відправити в духовку запікатися на 10 хв при 180 °С.
  2. Часник пропустити через прес. Волоські горіхи порубати.
  3. Філе індички нарізати шматочками і натерти подрібненим часником. Посолити, поперчити і обсмажити на 2 ст. л. оливкового масла до золотистого.
  4. У салатнику змішати гарбуз, філе, волоські горіхи і листя шпинату. Для соусу з’єднати масло, що залишилося, з лимонним соком і злегка збити виделкою. Заправити салат.

Рулет з в’яленими томатами і сиром

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Складові:

  • 1 філе індички
  • 60 г в’ялених томатів
  • 100 г сиру
  • Базилік
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Грудку індички розрізати «книжкою» і відбити в тонкий пласт.
  2. Сир натерти на крупній тертці. Листя базиліка порубати. Викласти разом із в’яленими томатами на відбите м’ясо і згорнути рулетом. Обв’язати кулінарною ниткою.
  3. Рулет викласти на деко, вистелене пергаментом, і запікати 40 хв при 180 °С. Перед подачею зняти кулінарну нитку і нарізати.

Пряна буженина з індички

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Складові:

  • 1 кг філе індички
  • 1 ч. л. меленої паприки
  • ½ ч. л. мускатного горіха
  • 1 ч. л. зіри
  • 1 ч. л. меду
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • Сіль

Спосіб приготування:

  1. У 500 мл води розчинити 3 ч. л. солі. Залити отриманим розсолом підготовлене м’ясо індички. Поставити в холод мінімум на 3 год.
  2. Зіру розтерти в ступці, змішати з паприкою і мускатним горіхом. Мед з’єднати з оливковою олією.
  3. За 1 год до запікання м’ясо дістати з холодильника. Рясно натерти спеціями і змастити медово-масляною сумішшю. Перекласти у форму і відправити запікатися на 25 хв при 200 °С. Потім духовку вимкнути і залишити індичку ще на 2 год. По закінченню часу м’ясо дістати, остудити і загорнути у фольгу. Зберігати в холодильнику.

Індичка в лимонній глазурі

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Складові:

  • 1 ціла індичка (4,5–5 кг)
  • 3 лимони
  • 75 мл сухого білого вина
  • 75 г паленого цукру
  • По 1 ст. л. рубаних свіжих трав (шавлія, материнка, чебрець)
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Індичку зачистити і видалити нутрощі. Злегка відокремити шкіру і натерти травами.
  2. З лимонів зняти цедру і віджати 4 ст. л. соку. Потім м’якоть розрізати на половинки і помістити всередину птиці.
  3. Для лимонної глазурі з’єднати цукор, сік лимона і вино. Добре перемішати і прибрати в холодильник.
  4. Перекласти індичку в форму для запікання і скропити оливковою олією. Відправити в духовку на 3,5 год при 150 °С. За півгодини до кінця запікання кілька разів полити лимонною глазур’ю.

Індичка-карі з яблуками

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Складові:

  • 800 г індички
  • 4 яблука
  • 1 цибулина
  • 3 зубчики часнику
  • 2 ч. л. карі
  • ½ ч. л. кмину
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • 400 мл курячого бульйону
  • 2 пера зеленої цибулі
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Індичку зачистити від плівок і нарізати невеликими шматочками. Яблука нарізати шматочками такого ж розміру. Цибулю почистити і нарізати півкільцями. Часник подрібнити.
  2. У розігрітій сковороді обсмажити карі та кмин на рослинній олії протягом 1 хв. Додати індичку і смажити на середньому вогні до готовності. Викласти на тарілку.
  3. У цій же сковороді обсмажувати яблука і цибулю 5–6 хв. Додати приготовану раніше індичку, часник, сіль і перець. Перемішати і влити бульйон. Томити на повільному вогні, поки соус не випарується вдвічі. Розкласти карі у порційні тарілки і прикрасити нарізаною зеленою цибулею.

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