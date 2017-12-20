Що приготувати з індички до новорічного столу

Страви з птиці цілком можуть стати коронними на святковому столі. Особливо якщо це ніжне і соковите м’ясо індички. Ароматне від пряних трав, покрите солодкуватою лимонною глазур’ю, з теплим запеченим гарбузом і пікантними в’яленими томатами воно розкриє свої смакові якості по-новому. Що приготувати з індички на Новий рік? Найцікавіші ідеї в нашій добірці!

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Грудка індички з ананасами і грибами

Складові:

500 г філе індички

250 г консервованого або свіжого ананаса

100 г твердого сиру

75 г печериць

1 цибулина

1 ст. л. рослинної олії

Сіль, перець, спеції

Спосіб приготування:

Грудку індички нарізати порційними шматочками 3–4 см завтовшки. Кожен добре відбити кухонним молотком, посолити, поперчити і натерти спеціями за смаком. Печериці нарізати тонкими пластинами. Цибулю почистити і нарізати кільцями. Сир натерти на середній тертці. Ананаси нарізати кільцями. Шматочки філе перекласти на змащене олією деко або пергаментний папір. Зверху на м’ясо викласти гриби, потім цибулю і кружечки ананаса. Рясно посипати все тертим сиром і відправити запікатися на 25 хв при 180 °С.

Теплий салат із запеченим гарбузом

Складові:

400 г м’якоті гарбуза

2 зубчики часнику

1 філе індички

50 г волоських горіхів

5 ст. л. оливкової олії

1 пучок листя шпинату

1 ст. л. лимонного соку

Сіль, перець, спеції

Спосіб приготування:

Гарбуз нарізати великими кубиками і за бажанням натерти приправами. Загорнути у фольгу і відправити в духовку запікатися на 10 хв при 180 °С. Часник пропустити через прес. Волоські горіхи порубати. Філе індички нарізати шматочками і натерти подрібненим часником. Посолити, поперчити і обсмажити на 2 ст. л. оливкового масла до золотистого. У салатнику змішати гарбуз, філе, волоські горіхи і листя шпинату. Для соусу з’єднати масло, що залишилося, з лимонним соком і злегка збити виделкою. Заправити салат.

Рулет з в’яленими томатами і сиром

Складові:

1 філе індички

60 г в’ялених томатів

100 г сиру

Базилік

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Грудку індички розрізати «книжкою» і відбити в тонкий пласт. Сир натерти на крупній тертці. Листя базиліка порубати. Викласти разом із в’яленими томатами на відбите м’ясо і згорнути рулетом. Обв’язати кулінарною ниткою. Рулет викласти на деко, вистелене пергаментом, і запікати 40 хв при 180 °С. Перед подачею зняти кулінарну нитку і нарізати.

Пряна буженина з індички

Складові:

1 кг філе індички

1 ч. л. меленої паприки

½ ч. л. мускатного горіха

1 ч. л. зіри

1 ч. л. меду

1 ст. л. оливкової олії

Сіль

Спосіб приготування:

У 500 мл води розчинити 3 ч. л. солі. Залити отриманим розсолом підготовлене м’ясо індички. Поставити в холод мінімум на 3 год. Зіру розтерти в ступці, змішати з паприкою і мускатним горіхом. Мед з’єднати з оливковою олією. За 1 год до запікання м’ясо дістати з холодильника. Рясно натерти спеціями і змастити медово-масляною сумішшю. Перекласти у форму і відправити запікатися на 25 хв при 200 °С. Потім духовку вимкнути і залишити індичку ще на 2 год. По закінченню часу м’ясо дістати, остудити і загорнути у фольгу. Зберігати в холодильнику.

Індичка в лимонній глазурі

Складові:

1 ціла індичка (4,5–5 кг)

3 лимони

75 мл сухого білого вина

75 г паленого цукру

По 1 ст. л. рубаних свіжих трав (шавлія, материнка, чебрець)

3 ст. л. оливкової олії

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Індичку зачистити і видалити нутрощі. Злегка відокремити шкіру і натерти травами. З лимонів зняти цедру і віджати 4 ст. л. соку. Потім м’якоть розрізати на половинки і помістити всередину птиці. Для лимонної глазурі з’єднати цукор, сік лимона і вино. Добре перемішати і прибрати в холодильник. Перекласти індичку в форму для запікання і скропити оливковою олією. Відправити в духовку на 3,5 год при 150 °С. За півгодини до кінця запікання кілька разів полити лимонною глазур’ю.

Індичка-карі з яблуками

Складові:

800 г індички

4 яблука

1 цибулина

3 зубчики часнику

2 ч. л. карі

½ ч. л. кмину

2 ст. л. рослинної олії

400 мл курячого бульйону

2 пера зеленої цибулі

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Індичку зачистити від плівок і нарізати невеликими шматочками. Яблука нарізати шматочками такого ж розміру. Цибулю почистити і нарізати півкільцями. Часник подрібнити. У розігрітій сковороді обсмажити карі та кмин на рослинній олії протягом 1 хв. Додати індичку і смажити на середньому вогні до готовності. Викласти на тарілку. У цій же сковороді обсмажувати яблука і цибулю 5–6 хв. Додати приготовану раніше індичку, часник, сіль і перець. Перемішати і влити бульйон. Томити на повільному вогні, поки соус не випарується вдвічі. Розкласти карі у порційні тарілки і прикрасити нарізаною зеленою цибулею.

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