Бот-помічник СТБ у Facebook: розповімо найцікавіше

Ми кожен день використовуємо месенджер Facebook для спілкування з друзями, часом вирішуємо з його допомогою ділові питання і навіть заводимо романтичні стосунки. Але це далеко не єдина функція месенджера! Телеканал СТБ один із перших створив чат-бот, який допоможе вам дізнаватися багато корисної та актуальної інформації.

Чат-бот – це програма, яка спілкується з користувачами для досягнення мети або розваги. Зазвичай це робиться через будь-яку платформу обміну повідомленнями, наприклад Facebook Messenger.

Наш чат-бот СТБ здійснює пошук по сайту і розповідає про останні новини stb.ua. Він також може створити персональні підписки на певні типи новин, в будь-який час приймати відгуки і проводити комунікацію та розсилку актуальної інформації.

Але, якщо чесно – краще один раз спробувати, ніж сто разів прочитати про всі корисні та зручні властивості цієї програми. Тому приєднуйтесь до нашого чат-боту просто зараз за посиланням – m.me/TVchannelSTB.