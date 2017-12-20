Афіша заходів у Києві на Новий рік та Різдво у 2018 році

На календарі вже грудень, а значить, пора готуватися до зимових свят і продумувати свої плани. Тим паче, Новий рік 2018 у Києві подарує багато можливостей для веселого і незабутнього святкування. Ви все ще не знаєте, куди піти на новорічні свята 2018 у Києві? Афіша заходів на Новий рік у нашому матеріалі зорієнтує вас і допоможе визначитися з вибором.

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З 2 по 29 грудня відбудеться VII Свято новорічної іграшки, яке проходитиме у Центрі української культури та мистецтва. На виставці будуть показані традиції, звичаї та атрибути, характерні саме для українського Різдва та Нового року.

Вхід на виставку вільний. Участь дітей у майстер-класах безкоштовна.

19 грудня, в день Святого Миколая, відбудеться урочисте відкриття головної ялинки країни, яку прикрасять 3,6 км неонових гірлянд. А за ялинкою буде представлена ​​інсталяція з 33 км гірлянд у вигляді амфітеатру під зоряним небом.

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З 19 грудня по 14 січня запланований масштабний культурно-мистецький проект «НеоРік на Софії», в рамках якого відбудуться такі заходи:

фестиваль ілюмінації з особливими арт-об’єктами;

новорічний ярмарок на Володимирському проїзді, де можна буде купити сувеніри, гарячу їжу та напої;

атракціони на Михайлівській площі (дитяча ланцюгова карусель, тунель бажань, гірка, колесо огляду, виставка крижаних скульптур);

12 концертів за участю естрадно-симфонічних оркестрів та українських поп-зірок.

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В ніч на 1 січня на Софійській площі відбудеться святковий концерт за участю симфонічного оркестру та діджеїв, які представлять українські народні пісні в сучасній обробці. Також на киян та гостей міста чекатиме сюрприз від організаторів.

З 15 грудня по 30 січня пройде фестиваль “Льодовиковий період” на “Співочому полі” з безліччю розваг для дітей та дорослих. Ви зможете покататися на тюбінгах та санчатах, запряжених хаскі, відвідати контактний зоопарк та дитячі атракціони, побачити квіткові композиції в льоду та снігові фігури. Крім того, на території фестивалю працюватимуть фотозони, теплі намети, фуд-корти і сувенірні лавки.

Вартість квитка: 50 грн (з урахуванням сноутюбінгу).

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З 16 грудня по 14 січня працюватиме парк розваг “Зимова Країна на ВДНГ”, на якому представлять понад 20 розважальних локацій для дорослих і дітей. Там ви зможете відвідати резиденцію Діда Мороза, тюбінгові гірки, каток, виставку крижаних скульптур, контактний зоопарк та багато іншого.

Вхід на територію парку безкоштовний. Але будуть також і платні зони, розрахунок за які проводитиметься тільки за допомогою банківських карт.

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Окремо зазначимо, що на території ВДНГ також відбудеться показ різдвяного 3D-шоу “Вартові Мрій”, яке перенесе вас у справжню зимову казку.

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