Шуба або дублянка? Підбірка модних тенденцій 2017-2018

Зима вже щосили набирає обертів, а значить зараз саме час подумати про теплий та затишний верхній одяг. Мода 2018 знову звернула свою увагу на шуби та дублянки, які в останні роки значно поступалися в популярності пуховикам. Безумовно, такий вид верхнього одягу складно назвати універсальним, але зате він здатний повною мірою підкреслити індивідуальність та стиль своїх власниць. Так що ж обрати: модні шуби або дублянки? Читайте в нашому матеріалі про те, які моделі будуть актуальними в цьому сезоні, та скоріше робіть свій вибір.

Модні дублянки:

Дублянка-авіатор. Це коротка дублянка зі щільної замшевої шкіри та контрастної овчини. Така модель декорована об’ємним коміром, численними пряжками та ремінцями, застібкою-блискавкою з великими ланками, великими гудзиками та прихованими кишенями. Вона відмінно підійде як для повсякденного, так і для вечірнього образу.

Дублянка-пальто. Ця модель прямого крою найчастіше виглядає дуже акуратно та елегантно, вигідно підкреслюючи достоїнства фігури. Дублянки-пальто характеризуються приталеним силуетом із застібкою на гудзики та довгим поясом на талії. Також їй властиві рукав-реглан, англійський комір з хутром та кишені-клапани. Кольорова гамма, як правило, досить стримана.

Дублянка оверсайз. Це об’ємна дублянка, як ніби знята з чоловічого плеча. Силует цієї моделі прямий та вільний, нагадує трапецію. Лінія плечей – м’яка і закруглена, з подовженими рукавами та сорочковим коміром. Такі дублянки часто являють собою зручні кокони, пончо або кейпи з легкої овчини.

Дублянка-халат. Цю модель відрізняє відсутність застібки – вона просто фіксується поясом на талії. Не хвилюйтеся, вона не буде розчинятися, якщо фактура якісна. Часто у такої дублянки є капюшон, що дуже зручно та стильно.

Читайте також: Модні зимові пальта 2017–2018

Модні шуби:

Кольорові шуби. Яскраві натуральні та штучні шуби стали хітом модного сезону 2017-2018. Найбільш популярні відтінки – рожевий, червоний та жовтий. Довжина і фасон таких шуб можуть варіюватися в залежності від ваших уподобань, також як і їх декор.

Шуби з поясом. Довгі шуби з акцентом на поясі – одні з найпопулярніших моделей в цьому сезоні. Ці шуби найчастіше представлені в класичній кольоровій гамі, тому що припускають елегантний та стриманий стиль.

Укорочені шуби. Хутряні кожушки, хоч і непрактичні, все ж виглядають дуже ефектно, особливо з вечірнім вбранням. У повсякденному житті їх варто комбінувати з водолазками та джинсами скінни. Що стосується кольорів, то ви можете обрати будь-який відтінок або навіть принт.

Шуби оверсайз. Це, мабуть, буде найтепліша річ у вашому гардеробі, а до того ж ще й дуже модна! По-перше, буде присутня повітряна подушка, яка зберігає тепло, а по-друге, під низ можна надіти кілька шарів одягу. Комбінувати цю шубу можна як з масивними черевиками, так і з чобітьми-панчохами.

Читайте також: Модні пуховики сезону осінь–зима 2017–2018 року

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.