Олег Скрипка і «ВВ» презентують відеомультик «Країна Мрій»

Олег Скрипка та гурт «ВВ» презентують відеомультик «Країна Мрій» з нагоди Дня святого Миколая. Дивіться новий кліп та читайте подробиці про нього в нашому матеріалі.

День святого Миколая – це день, коли відбуваються дива, загоюються душевні рани, здійснюються потаємні мрії, які спроможний втілити лише чарівник Миколай. Саме це свято надихнуло музикантів створити відеомультик «Країна Мрій». Вони переконані, що кліп дасть можливість дорослим відчути світ через дитяче сприйняття.

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Творці відео кажуть, що мультяшні картинки передають простим сюжетом глибокі життєві цінності та почуття – любов і підступність, добро і зло. У мультику використано образ чарівної парасольки. Вона захищає від родинних штормів і негоди у людських взаєминах, акцентує фронтмен «ВВ» Скрипка.

Музиканти переконані, дорослі інколи не відчувають беззахисності та вразливості дітей, адже не здатні сприймати світ таким, яким бачать його вони. Через це дітлахи часом не отримують захисту, якого потребують та очікують. На думку творців відео, кліп допоможе батькам поглянути на світ очима дитини.

