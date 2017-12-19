NK – «Чудо Рождества»: Настя Каменських презентувала святкову пісню

Напередодні свят суддя «Х-фактор»-8 чарівна Настя Каменських представила першу пісню з різдвяного альбому «Xmas with NK» – «Чудо Рождества».

В альбом «Xmas with NK» увійшли найкращі різдвяні світові хіти, а також новорічні пісні NK, які прозвучать на чотирьох таких близьких артистці мовах: українською, російською, англійською та італійською. Композиції з альбому також прозвучать в святковому музичному фільмі Насті Каменських, який вийде в ефір 25 грудня о 20:00 на каналі М1.



Нова композиція NK «Чудо Рождества» вселяє впевненість у те, що кожен з нас може створити диво, для цього варто лише робити добро і допомагати оточуючим. Співачка також закликає повірити у дива, адже вони трапляються, особливо в чарівний різдвяний вечір.



«Багато хто з нас чекають на дива нізвідки, коли чудо вже є всередині кожного з нас. Потрібно просто відкрити своє серце: творити добро і допомагати іншим. Я зі свого досвіду знаю, що це легко і під силу кожному, варто тільки захотіти. Не будьте байдужими і подаруйте світу своє диво Різдва», – зазначила NK.

Cлухайте пісню і читайте текст нового хіта NK «Чудо Рождества» просто зараз!