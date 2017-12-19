Миколай Зимовий: народні прикмети в цей день

19 грудня усі православні святкують День святого Миколая. Християни йдуть до церкви, аби прихилитися перед іконою великого святого, а дітки з самого раночка нишпорять під подушкою у пошуках подарунків, які їм приніс святий Миколай. Цей день у багатьох вірян пов’язаний із низкою прикмет. На які з них варто звернути увагу в цей день, читайте в нашому матеріалі.

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Що заборонено робити в День святого Миколая

19 грудня припадає на один із найбільших у році постів – Різдвяний. Він розпочався 28 листопада й триватиме до 7 січня. За цей період церква рекомендує утриматися від м’яса, яєць та інших продуктів тваринного походження. Заборона спадає на Різдво, після пісної вечері, коли віруючі зустрічають першу зірку на небі та відстоюють нічну службу на честь народження Ісуса Христа.

Також не рекомендовано у Свято Миколая позичати гроші. Наші пращури були переконані, що той, хто бере в борг у цей день, приносить у дім лише невезіння та проблеми.

Окрім цього, церква не радить цього дня займатися домашніми справами: шиттям, в’язанням, ремонтними роботами, прибиранням та пранням. Проте й ледарювати також не варто. Натомість цього дня потрібно встати зранку та піти на ранішню службу, аби розпочати день з молитви.

Серед відомих народних прикмет, в які вірили наші предки, найпопулярніші такі:

Коли зима до Миколиного дня слід замете, дорозі не стояти. Сум на День святого Миколая приносить сурові морози. Якщо перед Днем Миколая випав іній – буде гарний урожай вівса. Хвали зиму після Миколиного дня. Скільки Миколай Зимовий дасть снігу, стільки Миколай Весняний дасть трави.

Що варто робити в День Миколи Чудотворця

А тепер поговоримо, що варто робити цього дня. Як вже раніше ми згадували, зранку потрібно обов’язково піти до храму, аби вшанувати пам’ять Чудотворця. Також святому сподобається, якщо цього дня ви будете милосердні до оточуючих і подаватимете милостиню. Проте робити це потрібно без афішування. Саме так, за біблейськими даними, робив Миколай Чудотворець. Будучи сином багатіїв, Він всі свої кошти жертвував бідним. При цьому все це він робив, переодягнувшись у звичайний одяг і прикривши обличчя від допитливих.

Не забувайте також тішити своїх дітей солодощами та невеличкими подарунками. Усіх дітей святий завжди заохочував дарами, оскільки всією душею їх любив.

За традицією, цього дня вдома збиралася родина. Вони частували пісні страви та веселилися, розповідаючи один одному цікаві історії.Тож не забудьте накрити стіл і запросити близьких людей, аби в радості провести цей День.