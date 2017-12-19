KAZKA – Дива: прем’єра пісні фіналістів «Х-фактор»-8

Яскраві учасники вокального шоу «Х-фактор»-8 гурт KAZKA презентувала україномовну авторську пісню «Дива». Трек, обіцяючий повторити успіх «Свята», набирає популярність у мережі. Про що ж новий хіт дуету – читайте в матеріалі.

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Сьогодні на офіційному YouTube-каналі гурту KAZKA з’явилося відео з новою піснею «Дива». За словами вокалістки Саші Зарицької, композиція про гаряче кохання.

«Історія, про дівчину, яка кохає так сильно й гаряче, що аж сніг навколо тане. А кохання її — справжнє святкове диво, що огортає теплом та допомагає забути про минулі поразки. Тож залишається тільки закрити очі і співати від щастя «на-на, на-на, на-на-на», – написала Саша під фото в мережі Instagram.

Незважаючи на те, що музиканти залишила шоу на п’ятому прямому ефірі, вони продовжують активно працювати над новим матеріаліом і зовсім скоро знову потішать шанувальників виступом на гала-концерті «Х-фактор»-8.

А поки давайте послухаємо нову пісню KAZKA – Дива просто зараз!

