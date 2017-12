KAZKA – Дива: прем’єра пісні фіналістів «Х-фактор»-8

KAZKA — Дивá ⭐️ Історія, про дівчину, яка кохає так сильно й гаряче, що аж сніг навколо тане. А кохання її — справжнє святкове диво, що огортає теплом та допомагає забути про минулі поразки. Тож залишається тільки закрити очі і співати від щастя “На-на, на-на, на-на-на”. #kazka #дива

A post shared by KAZKA (@kazka.band) on Dec 19, 2017 at 1:08am PST