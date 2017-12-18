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Віта Євтушина відвідала унікальну виставку суконь «Timeless Gres» | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Віта Євтушина відвідала унікальну виставку суконь «Timeless Gres»

Віта Євтушина відвідала унікальну виставку суконь «Timeless Gres»

Телеканал СТБ

15 грудня відбулося урочисте відкриття виставки суконь від Вікторії Гресь «Timeless Gres». Це масштабна експозиція кращих нарядів, створених дизайнером за останні 18 років, у тому числі і для відомих людей. Серед гостей заходу була одна з найстильніших ведучих СТБ – Віта Євтушина, яка поділилася з нами своїми враженнями.

Бренд Будинку Моди Victoria Gres був створений дизайнером Вікторією Гресь 24 роки тому і встиг полюбитися шанувальникам fashion-індустрії за унікальний та якісний дизайн. Вікторія майстерно комбінує різні форми, кольори та фактури, тим самим створюючи позачасові колекції.

Це підтвердила і ведуча «Вікна-Новини» Віта Євтушина: «Сукні Вікторії Гресь – це своєрідне дзеркало нашої історії: дуже лаконічні та позачасові речі. Тому не дивно, що виставка мала назву «Timeless Gres». Я впевнена, якщо ці сукні вдягнути через двадцять чи навіть п’ятдесят років, то все одно будеш виглядати модно, вишукано та зі смаком».

Серед шанувальників бренду Victoria Gres дуже багато відомих людей: Перша леді, політики, артисти театру і кіно, зірки шоу-бізнесу. Саме їх вечірніми нарядами ви і зможете помилуватися на виставці. Віта Євтушина зазначила, що дуже цікаво було зблизька роздивитися урочистий комплект Марини Порошенко, в якому вона була на інавгурації Президента. Елегантна шовкова сукня прямого крою та тонке пальто лавандового відтінку були декоровані унікальною вишивкою тон в тон.


Це свято стилю та моди дозволяє відчути історію, перейнятися красою і гармонією та почерпнути натхнення для створення нових образів. Так, і Віта Евтушина на експозиції відкрила для себе неймовірну техніку “печворк”, коли за принципом мозаїки з клаптиків тканини створюється неповторний візерунок. Що ж, із нетерпінням чекаємо втілення цього прийому в нарядах нашої ведучої!

Нагадуємо, що виставка «Timeless Gres» триватиме до 23 грудня 2017 року в концептуальному шоу-румі Serip Organic Lighting.

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