У чому зустрічати Новий рік 2018: поради астролога

Незважаючи на те, що до новорічних свят ще є час жінки вже починають замислюватися, в якому вбранні провести найяскравішу ніч в році. Читайте, в чому зустрічати Новий рік 2018 (Рік Жовтого Земляного Собаки)? Які кольори слід використовувати для складання новорічного образу і чому.

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Як стверджують астрологи, рік Жовтого Земляного Собаки необхідно зустрічати в одязі певного кольору, а саме: жовтого, пісочного, оливкового, золотистого, коричневого і кавового. Нейтральні кольори – білий, кремовий, молочний теж підходять. Важливо, щоб колір одягу, який ви обрали для новорічної ночі був не дуже яскравим, а скоріше м’яким, приглушеним, пастельним.

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Собаки – дуже вірні, доброзичливі і благородні тварини, тому не терплять нещирість і вульгарність. Залиште на наступний рік сукні з глибокими декольте, високими розрізами і прозорими тканинами – такого Собака не стерпить. Господиня року любить красиві речі, але вони повинні бути витонченими і вишуканими.

Прикраси до вбрання також слід обирати скромні. Помпезності та відвертої химерності Собака не сприймає. Зупиніть свій вибір на витончених ювелірних виробах, які будуть гармонійно підібрані до загального наряду.

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Так як господиня 2018 року Собака, то очевидно їй сподобається декор з хутра на вашому вбранні, наприклад манжети, комір або поділ одягу. Цікавими елементами стануть муфти, накидки і шалі.

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