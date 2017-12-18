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Світами за скарбами: Роза Аль-Намрі зняла відео про пригоди команди | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / «Світами за скарбами»: Роза Аль-Намрі зняла відео про пригоди команди

«Світами за скарбами»: Роза Аль-Намрі зняла відео про пригоди команди

Телеканал СТБ

Зйомки тревел-шоу «Світами за скарбами» у самому розпалі! Прем’єра нового проекту СТБ відбудеться тільки навесні, але вже зараз сайт stb.ua розкриває перші подробиці про пригоди українських мандрівників. Більш того, ведуча Роза Аль-Намрі поділилася відео, у якому показала кумедні моменти «Світами за скарбами» у Римі.

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У рамках проекту вісім пар учасників пройдуть квест у різних куточках світу, щоб знайти скарб – 500 000 гривень. Просто зараз вони насолоджуються атмосферним Римом, ну і, звичайно, проходять захопливі завдання проекту.

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Ми вже показували вам першу фотодобірку римських пригод. Сьогодні ж Роза Аль-Намрі розкрила ще кілька інтригуючих моментів. У відео ведуча тревел-шоу показала красу побачених місць, розповіла про кумедні моменти, перші складнощі та справжнє диво. Дивіться на власні очі!

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