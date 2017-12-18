Салат «Оселедець під шубою»: класичний рецепт на Новий рік

Вже не перше десятиліття салат «Оселедець під шубою» залишається не просто прикрасою новорічного столу, а й невід’ємним атрибутом найвеселішого зимового свята. Ця смачна багатошарова страва з вареними овочами і солоною рибкою заслужено вважається класикою новорічного меню. А чи знаєте ви класичний рецепт «Оселедця під шубою»? З нашими підказками приготувати улюблений святковий салат зможе навіть новачок у кулінарній справі!
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Рецепт салату «Оселедець під шубою»
Складові:
- 2 солоні оселедці
- 3 картоплини
- 2 яйця
- 3 моркви
- 2 буряки
- 1 цибулина
- 200 мл майонезу
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Оселедець філірувати і нарізати невеликими шматочками.
- Картоплю, моркву і буряк відварити до готовності. Остудити, очистити і натерти на крупній тертці.
- Цибулю очистити і дрібно нарізати. Яйце зварити круто та натерти на дрібній тертці.
- Збираємо салат. Викласти картоплю, а неї – оселедець і цибулю. Змастити майонезом. Далі викласти шарами моркву, буряк і яйця, промащуючи кожен майонезом. Для прикрашання можна рядами викласти перераховані компоненти або ж використовувати тільки буряк і майонез. Перед подачею дати салату постояти в холодильнику 2–3 год.
До речі, крім класичної, є і вегетаріанська версія салату «Шуба». Достатньо замінити яйця на авокадо, а сам оселедець – морськими водоростями.
Просто і смачно!
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