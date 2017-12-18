Салат «Оселедець під шубою»: класичний рецепт на Новий рік

Вже не перше десятиліття салат «Оселедець під шубою» залишається не просто прикрасою новорічного столу, а й невід’ємним атрибутом найвеселішого зимового свята. Ця смачна багатошарова страва з вареними овочами і солоною рибкою заслужено вважається класикою новорічного меню. А чи знаєте ви класичний рецепт «Оселедця під шубою»? З нашими підказками приготувати улюблений святковий салат зможе навіть новачок у кулінарній справі!

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Рецепт салату «Оселедець під шубою»

Складові:

2 солоні оселедці

3 картоплини

2 яйця

3 моркви

2 буряки

1 цибулина

200 мл майонезу

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Оселедець філірувати і нарізати невеликими шматочками. Картоплю, моркву і буряк відварити до готовності. Остудити, очистити і натерти на крупній тертці. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Яйце зварити круто та натерти на дрібній тертці. Збираємо салат. Викласти картоплю, а неї – оселедець і цибулю. Змастити майонезом. Далі викласти шарами моркву, буряк і яйця, промащуючи кожен майонезом. Для прикрашання можна рядами викласти перераховані компоненти або ж використовувати тільки буряк і майонез. Перед подачею дати салату постояти в холодильнику 2–3 год.

До речі, крім класичної, є і вегетаріанська версія салату «Шуба». Достатньо замінити яйця на авокадо, а сам оселедець – морськими водоростями.

Просто і смачно!

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