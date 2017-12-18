Різдво Христове: звичаї і традиції святкування в Україні

Різдво Христове – це красиве і наповнене звичаями і традиціями свято, яке в Україні прийнято відзначати з розмахом. Ми зібрали основні традиції і звичаї святкування Різдва Христового в Україні, а також Святого вечора.

Церква з давніх часів зараховувала святкування Різдва до найвеличнішої події – народженню Ісуса Христа. Всі віруючі люди шанують це свято і намагаються дотримуватися всіх звичаїв і традиції, які складалися століттями. Але в Україні навіть не дуже віруючі люди люблять різдвяний період, і не проти зануритися в відповідну атмосферу. А все тому, що на Різдво по психологічно-зрозумілих причинах – в повітрі витає атмосфера добра, люди збираються за сімейними столами, дарують один одному подарунки, кажуть гарні тости і проводять час із задоволенням, відпочиваючи і насолоджуючись моментом. І ще, можливо, що для деяких людей, такому позитивному відношенню до Різдва в сучасній Україні стали причиною додаткові вихідні?

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Вважається, що багато звичаїв і традицій Різдва в Україні перетинаються з язичницькими обрядами. Наприклад є теорія, що Ісус Христос народився взагалі не в холодну пору року. А святкувати різдво 25 грудня (7 січня за новим стилем) стали тільки тому, що в цей період часу язичниками відзначалося свято “Народження Сонця Правди” і збільшувався світловий день. Крім цієї теорії є ще кілька, але віруючі люди і церква схиляються до того, що саме ввечері 7 січня, з появою першої зірки на небі, в Віфлеємі народився Ісус Христос і віфлеємським пастухам про це повідомив ангел з небес. Ті звичаї і традиції на Різдво і Свят Вечір в Україні, які збереглися і по сьогоднішній день ми зібрали в список, щоб, плануючи своє свято ви нічого не упустили!

Звичаї і традиції на Святий вечір

Святий Вечір – передує Різдву і є останнім днем ​​посту. На Святий вечір прийнято готувати 12 страв, але всі вони повинні бути приготовлені без молока, масла, сметани і яєць, а то є – пісні страви. У Святий вечір на столі обов’язково має бути кутя. Також прийнято кутю відносити своїм хрещеним батькам в цей вечір. Хрещені у відповідь на принесену кутю або, як це ще називають – Вечерю, зазвичай дарують подарунки, гроші чи частування у відповідь. Бажано, щоб за столом у Святвечір збиралася вся родина. Цього вечора прийнято поминати всю покійну рідню. Бажано, щоб в Святий вечір вечеря починалася з внесення в будинок снопа пшениці або жита. Цей сніп називають ще “Дідухом”, “Колядою” або “Дідом” і він уособлює благополуччя сім’ї. Сніп ставлять в кутку столу зі стравами. Також на столі в Святий вечір обов’язково повинна бути свічка, і її запалювати повинен господар будинку. За стіл в Святий вечір потрібно сідати тільки з появою першої зірки на небі. Бажано перед тим, як почати вечеряти прочитати молитву “Отче наш”. Під час вечері заборонено багато і голосно розмовляти, а також виходити з-за столу. Неодруженим парубкам і незаміжнім дівчатам не можна сідати на кут стола, а то остануться без пари. Страви не можна запивати водою, тільки узваром. Поки вечеря не підійде до кінця, забороняється виходити з-за столу і особливо з дому, щоб не впустити нечисту силу в будинок. Обов’язково спробувати трошки від кожної з 12 страв, а ось сильно наїдатися і з’їдати страви цілком не можна – а то холодильник буде порожнім весь рік. Також є звичай в Свят вечір ділитися просвирою, або скибочками хліба з медом. Господар повинен обійти кожного члена сім’ї і пригостити його, сказавши побажання від себе конкретно цьому родичу. Так як вважається, що в Святий вечір кожна тварина може розмовляти з Богом, то господарі повинні обійти всеі своє господарство (собаків, котів, конів, корів, свиней і т.д.). Необхідно подякувати кожної тварині і пригостити чимось смачним, щоб при розмові з Богом тварина відповіла, що йому добре живеться у цього господаря Також серед звичаїв і традицій на Різдво прийнято колядувати.

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Звичаї і традиції на Різдво

З самого ранку на Різдво прийнято ходити із зіркою по домівках, співаючи колядки. При колядуванні, прийнято вбиратися в різноманітні костюми і вітати кожного зустрічного з Різдвом. Також є така традиція: як тільки настане опівночі з 6 на 7 січня, необхідно розкрити вікна і двері, щоб Різдво увійшло в будинок. Так як на Різдво закінчується піст, то прийнято готувати 12 страв, але вже не пісних. Увечері на Різдво знову за вечерею збирається вся родина, щоб відсвяткувати народження Христа. Також, 7 січня в церквах проводиться 3 богослужіння: опівночі, на світанку і вдень, тому необхідно відвідати церкву, якщо ви віруюча людина. У цей день прийнято розповідати дітям біблійні історії про народження Христа і всіляко їх духовно просвіщати.

Щасливого вам Різдва, дорогі читачі!