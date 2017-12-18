Різдво Христове: звичаї і традиції святкування в Україні

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
Різдво 2018: звичаї і традиції святкування | Телеканал СТБ
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Різдво Христове: звичаї і традиції святкування в Україні

Різдво Христове: звичаї і традиції святкування в Україні

Телеканал СТБ

Різдво Христове – це красиве і наповнене звичаями і традиціями свято, яке в Україні прийнято відзначати з розмахом. Ми зібрали основні традиції і звичаї святкування Різдва Христового в Україні, а також Святого вечора.

Церква з давніх часів зараховувала святкування Різдва до найвеличнішої події – народженню Ісуса Христа. Всі віруючі люди шанують це свято і намагаються дотримуватися всіх звичаїв і традиції, які складалися століттями. Але в Україні навіть не дуже віруючі люди люблять різдвяний період, і не проти зануритися в відповідну атмосферу. А все тому, що на Різдво по психологічно-зрозумілих причинах – в повітрі витає атмосфера добра, люди збираються за сімейними столами, дарують один одному подарунки, кажуть гарні тости і проводять час із задоволенням, відпочиваючи і насолоджуючись моментом. І ще, можливо, що для деяких людей, такому позитивному відношенню до Різдва в сучасній Україні стали причиною додаткові вихідні?

Читайте також: Новий рік 2018 – рецепти, гороскопи, корисні статті

Вважається, що багато звичаїв і традицій Різдва в Україні перетинаються з язичницькими обрядами. Наприклад є теорія, що Ісус Христос народився взагалі не в холодну пору року. А святкувати різдво 25 грудня (7 січня за новим стилем) стали тільки тому, що в цей період часу язичниками відзначалося свято “Народження Сонця Правди” і збільшувався світловий день. Крім цієї теорії є ще кілька, але віруючі люди і церква схиляються до того, що саме ввечері 7 січня, з появою першої зірки на небі, в Віфлеємі народився Ісус Христос і віфлеємським пастухам про це повідомив ангел з небес. Ті звичаї і традиції на Різдво і Свят Вечір в Україні, які збереглися і по сьогоднішній день ми зібрали в список, щоб, плануючи своє свято ви нічого не упустили!

Звичаї і традиції на Святий вечір

  1. Святий Вечір – передує Різдву і є останнім днем ​​посту.
  2. На Святий вечір прийнято готувати 12 страв, але всі вони повинні бути приготовлені без молока, масла, сметани і яєць, а то є – пісні страви.
  3. У Святий вечір на столі обов’язково має бути кутя.
  4. Також прийнято кутю відносити своїм хрещеним батькам в цей вечір. Хрещені у відповідь на принесену кутю або, як це ще називають – Вечерю, зазвичай дарують подарунки, гроші чи частування у відповідь.
  5. Бажано, щоб за столом у Святвечір збиралася вся родина.
  6. Цього вечора прийнято поминати всю покійну рідню.
  7. Бажано, щоб в Святий вечір вечеря починалася з внесення в будинок снопа пшениці або жита. Цей сніп називають ще “Дідухом”, “Колядою” або “Дідом” і він уособлює благополуччя сім’ї. Сніп ставлять в кутку столу зі стравами.
  8. Також на столі в Святий вечір обов’язково повинна бути свічка, і її запалювати повинен господар будинку.
  9. За стіл в Святий вечір потрібно сідати тільки з появою першої зірки на небі.
  10. Бажано перед тим, як почати вечеряти прочитати молитву “Отче наш”.
  11. Під час вечері заборонено багато і голосно розмовляти, а також виходити з-за столу.
  12. Неодруженим парубкам і незаміжнім дівчатам не можна сідати на кут стола, а то остануться без пари.
  13. Страви не можна запивати водою, тільки узваром.
  14. Поки вечеря не підійде до кінця, забороняється виходити з-за столу і особливо з дому, щоб не впустити нечисту силу в будинок.
  15. Обов’язково спробувати трошки від кожної з 12 страв, а ось сильно наїдатися і з’їдати страви цілком не можна – а то холодильник буде порожнім весь рік.
  16. Також є звичай в Свят вечір ділитися просвирою, або скибочками хліба з медом. Господар повинен обійти кожного члена сім’ї і пригостити його, сказавши побажання від себе конкретно цьому родичу.
  17. Так як вважається, що в Святий вечір кожна тварина може розмовляти з Богом, то господарі повинні обійти всеі своє господарство (собаків, котів, конів, корів, свиней і т.д.). Необхідно подякувати кожної тварині і пригостити чимось смачним, щоб при розмові з Богом тварина відповіла, що йому добре живеться у цього господаря :)
  18. Також серед звичаїв і традицій на Різдво прийнято колядувати. 

Читайте також: Топ-10 найліпших колядок на Різдво

Звичаї і традиції на Різдво

  1. З самого ранку на Різдво прийнято ходити із зіркою по домівках, співаючи колядки.
  2. При колядуванні, прийнято вбиратися в різноманітні костюми і вітати кожного зустрічного з Різдвом.
  3. Також є така традиція: як тільки настане опівночі з 6 на 7 січня, необхідно розкрити вікна і двері, щоб Різдво увійшло в будинок.
  4. Так як на Різдво закінчується піст, то прийнято готувати 12 страв, але вже не пісних.
  5. Увечері на Різдво знову за вечерею збирається вся родина, щоб відсвяткувати народження Христа.
  6. Також, 7 січня в церквах проводиться 3 богослужіння: опівночі, на світанку і вдень, тому необхідно відвідати церкву, якщо ви віруюча людина.
  7. У цей день прийнято розповідати дітям біблійні історії про народження Христа і всіляко їх духовно просвіщати.

Щасливого вам Різдва, дорогі читачі!