Привітання з Днем святого Миколая: у віршах, прозі, картинках і смс

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
З Днем святого Миколая: поздоровлення у віршах, прозі, картинках і смс | Телеканал СТБ
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Привітання з Днем святого Миколая: у віршах, прозі, картинках і смс

Привітання з Днем святого Миколая: у віршах, прозі, картинках і смс

Телеканал СТБ

Завтра, 19 грудня, українці відзначать одне з найсвітліших і чарівних свят року День святого Миколая. Ми вже розповіли, як потішити свою родину смачними святковими ласощами, а також який подарунок обрати дитині, щоб створити для неї справжню казку. А для того, щоб зробити цей день ще більш щирим і добрішим, пропонуємо вашій увазі привітання з Днем святого Миколая у віршах, прозі, картинках і смс. Читайте в матеріалі.

3

Красиві привітання в прозі

В День святого Миколая від душі я побажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, здійснення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного щастя в житті та вірного кохання, міцного здоров’я і домашнього затишку.

***

День святого Миколая священне свято, день, коли варто забути про всі невдачі й неприємності та згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно. Будьте щасливі, зі святом!

***

Для всіх дітей, які поводилися в цьому році добре, святий Миколай приготував гостинці. Він знає, хто був слухняним і радував своїх батьків, і знає, хто який подарунок заслужив. Нехай вранці у вас під подушкою будуть тільки приємні сюрпризи!

***

Вітаю з Днем святого Миколая, з святом радості та щедрих подарунків. Бажаю знайти під подушкою смачну шоколадку і добре побажання, розділити веселощі й радість з коханими і близькими людьми, наповнити свою оселю святковим затишком і променистим щастям.

***

Вітаю з Днем святого Миколая і хочу побажати приємних подарунків та солодких сюрпризів, миру і блага в сім’ї, доброго щастя і міцного здоров’я, великої удачі та чудових ідей, відкритої душі і світлої надії.

1

Красиві привітання у віршах з Днем святого Миколая

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці

І принесе у твою хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов’ю,

І принесе Тобі здоров’я!

***

Від хати до хати біленьким сніжком

Ходить святий Миколай із мішком,

Приносить дарунки на втіху,

Радості море і щирого сміху!

Хай осінить своєю любов’ю,

Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,

Ласкою серденько хай зігріває

І усі мрії заповітні здійсняє!

***

Темна нічка наступає,

Снігом білим засипає,

Всі дороги і будинки,

Всі дерева і ялинки.

Ніби казка на малюнку

Сніг малює візерунки.

Двері в хату відкривай,

Йде до вас сам Миколай.

Він несе свої вітання,

Радість, свято, побажання:

Щоб у кожній хаті всі були багаті!

Щоб у кожнім домі всі жили в любові!

***

Щоб Миколай червоний ніс

Купу доларів приніс,

Рахунок в банку щоб відкрив.

З грошима диво сотворив

І цілий рік щоб на дурняк

Ви пили пиво і коньяк.

Хай перетворить щедрий гном

Ваш холодильник в гастроном!

***

Миколай до нас прийшов –

Тебе сьогодні я вітаю,

Бажаю щастя, щоб знайшов

Ти в день святого Миколая.

Хай буде безліч навкруги чудес,

Хай буде мир у всьому світі,

Хай буде радість до небес,

Щоб навкруги всміхались діти!

885573838

День святого Миколая: привітання в смс

Від хатинки до хатинки

Ходить Миколай

Кожушок чарівний,

Срібна борода.

Він несе дарунки

Діточкам малим

І любов дарує

Українцям всім!

***

З Днем святого Миколая

Всіх, всіх, всіх я вітаю.

І тихенько, засинаючи,

Всім цукерок я бажаю.

***

Чарівне свято до нас прийшло –

Тебе сьогодні я вітаю,

Бажаю щастя щоб знайшов

Ти в День святого Миколая.

***

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці,

І принесе у Вашу хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов’ю,

І принесе усім здоров’я!

***

У прекрасний День святого Миколая

Хочу своїй коханій побажати

Великий світ кохання без краю,

І ніколи мене не забувати!

4

Поздоровлення в картинках

картинки николая укр

миколайукр3

миколай 4

николая укр1

иколай 5

Читайте також: як зробити оберіг до Дня святого Миколая

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.