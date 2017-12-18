«МастерШеф»-7 під мікроскопом: учасники пройдуть вирішальні випробування

У вівторок, 19.12.2017, глядачі побачать 33 випуск «МастерШеф»-7. Шістка кулінарів-аматорів зійдеться у нових випробуваннях, щоб визначити, хто ж із них продовжить боротьбу за звання найкращого. Докладніше – у матеріалі!

Зовсім скоро переможця сьомого сезону головного кулінарного шоу країни буде визначено, ну а поки що – змагання тривають! 17-й тиждень проекту допоможе комусь із них зайняти почесне місце у фіналі, для деяких же стане прощальним. Звісно ж, вирішальні випробування будуть особливими…

Володимира Троцького очікує страва під мікроскопом. Якщо точніше, кулінар отримає зовсім небагато інгредієнтів і, власне, мікроскоп, щоб приготувати вишукану ресторанну страву. Але чи зможе він з мінімальної кількості інгредієнтів створити максимально смачний шедевр?

Моя-твоя-не розуміти, або як ще півфінал випробує учасників. Міха і Пава, наприклад, спробують приготувати вирішальну страву, ось тільки насамперед їм слід зрозуміти один одного. Коли Міха наосліп спробує докричатися до Пави, чи почує він хоч що-небудь?

Для кого випробування 17-го тижня стануть останніми, а хто отримає горде звання фіналіста «МастерШеф»-7? Дивіться у вівторок, 19.12.2017, на СТБ!

Відеоанонс 33 випуску проекту «МастерШеф»-7 дивіться просто зараз!

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