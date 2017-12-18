Місячний календар на грудень 2017: вдалі дні для будь-яких починань

Вважаєте, що фортуна супроводжує вас не так часто, як хотілося б? Можливо, справа в тому, що ваші плани не збігаються з місячними ритмами. Спробуйте скласти свій графік з урахуванням фаз Місяця і його положення в знаках зодіаку. Результат виявиться вражаючим! А щоб полегшити вам завдання, наші астрологи підготували місячний календар вдалих днів на грудень 2017.

Молодик: 18 грудня

Повний місяць: 3 грудня

Перша чверть: 26 грудня

Остання чверть: 10 грудня

Зростаючий Місяць: 1–13 грудня, 30–31 грудня

Спадаючий Місяць: 15–28 грудня

Перша місячна доба в грудні припадає на молодик. Будь-які справи, розпочаті в цей день, з більшою ймовірністю матимуть успіх. Якщо ви давно збиралися кинути палити, спробуйте відмовитися від шкідливої звички саме в молодик або відразу після нього.

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Згідно з місячним календарем 2017, у грудні молодик у Козерозі. Це означає, що день особливо сприятливий для кар’єрного росту. Не соромтеся просити про підвищення на роботі: навіть якщо отримати омріяну посаду не вдасться з першого разу, керівництво матиме вашу кандидатуру на увазі.

Сприятливі дні в грудні 2017: 2, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 26, 29, 31 грудня.

Повний місяць у Близнюках має зворотну дію: можуть виникнути хаос і безлад, внаслідок чого приймати рішення послідовно й осмислено стане важче. Плутанина торкнулася і вас? Зробіть глибокий вдих та спробуйте розставити пріоритети за важливістю. Головне, розуміти, що поточні труднощі тимчасові, та найближчим часом все знову налагодиться.

Несприятливі дні в грудні 2017: 3, 9, 12, 18, 22, 23, 25, 30 грудня.

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