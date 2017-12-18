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Коли День Святого Миколая 2017: дата і звичаї свята | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Коли День святого Миколая 2017: традиції та звичаї

Коли День святого Миколая 2017: традиції та звичаї

Телеканал СТБ

Це зимове свято залишається одним з найулюбленіших і довгоочікуваних для всіх: дорослі шанують пам’ять святого, а діти зазвичай знаходять під подушкою подарунки. То коли ж ми будемо відзначати День святого Миколая в 2017 році? Які звичаї та традиції існують у цей день? Читайте в нашому матеріалі.

День святого Миколая прийнято відзначати 19 грудня. Миколай відомий своїми добрими справами і служінням Богу. Так, з молодих років він отримав духовний сан і став проповідувати, а свою спадщину віддав на благодійні цілі.

Крім того, Миколая називають Чудотворцем, адже з його ім’ям пов’язано багато легенд. Наприклад, за однією з них відомо, що одного разу він воскресив моряка і відтоді став покровителем моряків. Також він відомий тим, що врятував місто Миру від страшного голоду та часто допомагав бідним мандрівникам.

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Вважається, що Миколай завжди опікувався дітьми з бідних родин: годував, дарував подарунки і теплі речі. За однією версією, він вирішив допомогти трьом дівчаткам, у яких не було приданого, і став таємно приносити до їхнього будинку золоті монети. Звідси і виникла традиція залишати дітям подарунки та солодощі під подушкою.

Рано вранці в цей день проводиться церковна служба на честь святого, після чого можна зібратися за святковим столом. Пам’ятайте, що потрібно готувати лише ті страви, які допускає Різдвяний піст: борщ без м’яса, смажену рибу, пироги та вареники з овочевими начинками, соління, булочки, пряники і, звичайно, традиційне печиво “Миколайчики”.

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