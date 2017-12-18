Що подарувати на День святого Миколая? Ідеї подарунків

Дбайливі батьки в День святого Миколая традиційно підкладають дітям під подушку різноманітні солодощі та гостинці. Усе ж таки подарунки на Миколая отримувати люблять не лише діти, а й дорослі. Що подарувати на День святого Миколая та чим порадувати у це добре зимове свято своїх рідних і близьких, читайте у нашому матеріалі!

Читайте також: Коли день Святого Миколая 2017: традиції та звичаї

Традиційно цього дня прийнято дарувати щось недороге та душевне. Наприклад, солодощі: кіндер-сюрприз, шоколад, цукерки та мармелад. І діти, і дорослі завжди зрадіють ласощам, та ще й у гарній упаковці! Адже важливий не просто подарунок, а увага, ваша любов до близьких і рідних людей.

Якщо ви давно хотіли прищепити своїй дитині любов до читання, то День Миколая Чудотворця – чудовий привід. Подаруйте дитині пізнавальну книгу або енциклопедію.

Зробити подарунок можна і своїми руками. Символом любові і турботи стане власноруч зв’язаний шарф або шапка. Домашня випічка, зроблена з любов’ю, також буде чудовим презентом до Дня святого Миколая. Покладіть до солодощів handmade-листівку з теплими словами, і посмішка коханого вам гарантована! Тому будь-який, навіть найменший сюрприз, може перетворити цей день в казку!

З огляду на те, що діткам подобається все яскраве і солодке, можна покласти в черевичок м’яку іграшку, красиву піжаму або цікавий конструктор.

Щастя і сміх в оселю принесе і домашній улюбленець. Якщо ваш малюк давно мріє про тваринку, то не сумнівайтесь – новий друг у День святого Миколая буде ідеальним подарунком для дитини.

Непосидючим дітлахам до душі буде подарунок, пов’язаний з активним відпочинком. Це можуть бути санки, ролики, велосипед і багато іншого.

Обов’язково потрібно проявити свою турботу і увагу до людей, від яких ми постійно знаходили під подушкою всякі подарунки від Миколая – це наші улюблені батьки. Що ж приготувати для них? Хорошим подарунком послужить путівка на відпочинок, де вони наберуться сил та енергії, набір красивого посуду або тепла ковдра завжди буде нагадувати про вас, різні сертифікати або квитки на бажаний концерт вони не забудуть ще довго.

Діти вірять в чудеса, саме це відрізняє їх від нас, дорослих. Подаруйте своїй дитині казку і зробіть її щасливою! Всім любові та миру!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.