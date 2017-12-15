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Ведуча СТБ Віта Евтушина відвідає виставку суконь Victoria Gres | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Вікторія Гресь представить експозицію суконь «Timeless Gres»

Вікторія Гресь представить експозицію суконь «Timeless Gres»

Телеканал СТБ

«Timeless Gres» – масштабна виставка суконь haute couture by Victoria Gres, яка відбудеться з 16 по 23 грудня 2017 року концептуальному шоу-румі Serip Organic Lighting. Victoria Gres – бренд Будинку Моди з 24-річною історією, створений дизайнером Вікторією Гресь. На показі буде присутня одна з найстильніших ведучих СТБ – Віта Євтушина, яка незабаром поділиться з нами своїми враженнями.

 

Відомий творчий почерк Вікторії – це висока якість та унікальний дизайн усіх виробів, майстерне поєднання різних форм, фактур і кольору. Вікторія Гресь, будучи природженим декоратором і fashion-дизайнером, створює колекції поза модою та часом, підкреслюючи елегантність жінки і створюючи гармонію її образу. Клієнтами бренду Victoria Gres є Перша леді країни, українські політики, імениті актори театру і кіно та зірки шоу-бізнесу.

Через уявлення моди, стилю, історії костюмів ми можемо доторкнутися до прекрасного, зануритися у міську культуру, надихнутися новими ідеями і оцінити якість виробів.

“Я завжди хотіла створювати красу і гармонію, де б я не знаходилася, і ця пристрасть сильніше за мене. Все, що представлено в експозиції, створювалося з різних приводів, джерела натхнення були різні та власниці моїх виробів можуть скласти галерею жіночих портретів початку 21 століття! »- каже дизайнер Вікторія Гресь про майбутню виставку.

Експозиція, яка відображає період роботи Вікторії Гресь з 1999 по 2017 роки, складається з більш ніж 20-ти найвідоміших суконь бренду. Серед експонатів можна буде побачити вечірні та бальні сукні, одяг для урочистих церемоній і свят, костюми, які належали відомим артистам театру і кіно. Кожен виріб на виставці «Timeless Gres» красномовно розповість про речі поза часом.

Знаковим експонатом виставки стане інавгураційна сукня Марини Порошенко. Денний комплект складався з шовкової сукні прямого крою та літнього тонкого пальто лавандового відтінку. У цьому вбранні Марина Порошенко була присутня у Верховній Раді України і на урочистому богослужінні в Софійському соборі.

“Декор цього ансамблю потрібно було підбирати особливо ретельно. Він повинен бути одночасно стриманим, непомітним і елегантним. Я вирішила зупинитися на тонких смугах шиття, якими прикрасила рукава пальто і поділ сукні. Для самого шиття я вибрала такий самий лавандовий відтінок. Цей прийом в деякому роді повторює роботи знаменитих решетилівських майстрів, чия творчість добре знайома в усьому світі завдяки унікальній техніці вишивки тон в тон “, – розповідає Вікторія Гресь.

На виставці будуть представлені знакові вироби для Марини Порошенко, Ірини Данилевської, Власти Шовковської, Надії Мейхер, Джамали, Ірини Геращенко, Олексія Вертинського та інших відомих людей.

В рамках виставки «Timeless Gres» відбудуться наступні події:

15 грудня – Урочисте відкриття. Вхід тільки за запрошеннями і по акредитації ЗМІ;

16 грудня – День роботи виставки для клієнтів та друзів бренду.

Генеральним партнером заходу виступає Serip Organic Lighting – перший в Європі концептуальний шоу-рум дизайнерського освітлення. Як діаманти – найбажаніша прикраса для красивої жінки, так і світлові скульптури португальської сімейної мануфактури Serip – бажана прикраса для гарного будинку.

Більше актуальної інформації про захід за посиланням.