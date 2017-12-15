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СТБ визначив перших володарів Премії імені Сергія Назарова | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / СТБ визначив переможців першої Премії імені Сергія Назарова

СТБ визначив переможців першої Премії імені Сергія Назарова

Телеканал СТБ

У вересні цього року телеканал СТБ оголосив про заснування щорічної Премії імені Сергія Назарова, яка буде присуджуватися найбільш інноваційній, новаторській і проривній творчій ідеї, запропонованої співробітниками компанії в рамках заданої теми. Цього тижня робоча група на чолі з Володимиром Бородянським підвела підсумки першої Премії.

Темою цього року стала «Інтеграція телевізійного проекту в діджитал». За два місяці було отримано кілька десятків ідей. Всі пропозиції оцінювали за такими критеріями: масштабність, інноваційність, унікальність креативної складової, можливість інтеграції в діючий проект каналу або запланований в сітці, додаткова цінність для глядача і його залученість.

За результатами оцінок робочої групи, кращими відзначено одразу дві ідеї: діджитал-проект на тему схуднення від команди реаліті «Зважені та щасливі» (Євген Тунік, Катерина Лисенко, Павлікова Аліна, Алієв Фуад, Олександр Биков), і діджитал-інтеграція проекту «Все буде добре» від креативного продюсера комерційного продакшена Лани Барабанової.

– Хочу подякувати всім колегам, хто взяв участь у конкурсі і презентував свої ідеї. Дякую за час, сили, думки і креатив, це дуже цінно і важливо для нас, адже канал вперше проводив подібний конкурс. Спочатку планувалося, що Премію отримає тільки один переможець, але обидві відмічені нами ідеї настільки гідні, що робоча група вирішила зробити виняток і розділити приз між ними. Команда «Зважених та щасливих» отримає 40% преміального фонду, а Лана – 60%. Цінність Премії в тому, що співробітник зможе направити її на реалізацію власного творчого проекту або на професійний розвиток: скрінінги міжнародних телеформатів, поїздка на майстер-клас голлівудських гуру, European Film Market або щось інше. Канал СТБ оплатить будь-який напрямок, обраний переможцями, – наголосив Володимир Бородянський.

Премія ім. Сергія Назарова запланована як щорічна. Ідеї ​​будуть прийматися восени, а оголошення переможця – в грудні. Щороку тема конкурсу буде змінюватися.

До складу робочої групи Премії увійшли:

– керівник каналу СТБ Володимир Бородянський,

– керівник продакшена Анна Рапп,

– директор з маркетингу Андрій Орнатський,

– директор департаменту позаефірного промо Вікторія Волонтирець,

– програмний директор каналу Катерина Шевелюк,

– керівник програмного відділу Павло Дубовий,

– директор департаменту ефірного промо Іраклій Махатадзе,

– керівник відділу перспективного планування Степан Шевелюк,

– директор департаменту по роботі з персоналом Людмила Довгоброд.