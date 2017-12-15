Олів’є: дієтичний рецепт на Новий рік

Наближаються новорічні свята, які у багатьох асоціюються із зайвими кілограмами. Щоб головна ніч у році не позначилася на вашій талії, приготуйте дієтичні варіанти улюблених страв. Почнемо з салату, без якого не обходиться жодне застілля на Новий рік – такого калорійного, але неймовірно ласого олів’є. Як зробити його корисним і водночас не нашкодити смаковим якостям? Читайте в нашому матеріалі!

Якщо в 2018-му ви запланували тримати курс на здоров’я і стрункість, класичний рецепт олів’є з майонезом навряд чи допоможе розпочати рік правильно. А ось його корисна дієтична версія – запросто! Достатньо замінити кілька інгредієнтів, приготувати легкий соус зі свіжою зеленню – і ситна страва для святкової вечері готова. До речі, можете сміливо пропонувати такий салат і тим, хто не піклується про свою фігуру: можливо, гостям він сподобається навіть більше.

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Як приготувати дієтичний олів’є?

Рецепт

Складові:

1 морква

4 картоплини

3 яйця

400 г курячого філе

1 банка зеленого горошку

5 солоних огірків

Для соусу:

400 г натурального йогурту без добавок

1 пучок кропу

суміш перців (приправа)

1 ч. л. лимонного соку

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву, яйця відварити і нарізати кубиками. Куряче філе відварити і нарізати кубиками. Так само нарізати огірки. Для соусу в йогурт додати лимонний сік і суміш перців. Дрібно порубати кріп. Частину відкласти для прикрашання страви, а частину змішати з йогуртовою масою. Збити все в блендері. Змішати інгредієнти у салатнику. Заправити соусом і присипати зеленню.

Дієтичний олів’є готовий! Смачного!

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