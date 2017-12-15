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Дієтичний салат олів'є: рецепт приготування | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Олів’є: дієтичний рецепт на Новий рік

Олів’є: дієтичний рецепт на Новий рік

Телеканал СТБ

Наближаються новорічні свята, які у багатьох асоціюються із зайвими кілограмами. Щоб головна ніч у році не позначилася на вашій талії, приготуйте дієтичні варіанти улюблених страв. Почнемо з салату, без якого не обходиться жодне застілля на Новий рік – такого калорійного, але неймовірно ласого олів’є. Як зробити його корисним і водночас не нашкодити смаковим якостям? Читайте в нашому матеріалі!

Якщо в 2018-му ви запланували тримати курс на здоров’я і стрункість, класичний рецепт олів’є з майонезом навряд чи допоможе розпочати рік правильно. А ось його корисна дієтична версія – запросто! Достатньо замінити кілька інгредієнтів, приготувати легкий соус зі свіжою зеленню – і ситна страва для святкової вечері готова. До речі, можете сміливо пропонувати такий салат і тим, хто не піклується про свою фігуру: можливо, гостям він сподобається навіть більше.

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Як приготувати дієтичний олів’є?

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Рецепт

Складові:

  • 1 морква
  • 4 картоплини
  • 3 яйця
  • 400 г курячого філе
  • 1 банка зеленого горошку
  • 5 солоних огірків

Для соусу:

  • 400 г натурального йогурту без добавок
  • 1 пучок кропу
  • суміш перців (приправа)
  • 1 ч. л. лимонного соку

Спосіб приготування:

  1. Картоплю, моркву, яйця відварити і нарізати кубиками.
  2. Куряче філе відварити і нарізати кубиками. Так само нарізати огірки.
  3. Для соусу в йогурт додати лимонний сік і суміш перців. Дрібно порубати кріп. Частину відкласти для прикрашання страви, а частину змішати з йогуртовою масою. Збити все в блендері.
  4. Змішати інгредієнти у салатнику. Заправити соусом і присипати зеленню.

Дієтичний олів’є готовий! Смачного!

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