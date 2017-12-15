Олів’є: дієтичний рецепт на Новий рік

Наближаються новорічні свята, які у багатьох асоціюються із зайвими кілограмами. Щоб головна ніч у році не позначилася на вашій талії, приготуйте дієтичні варіанти улюблених страв. Почнемо з салату, без якого не обходиться жодне застілля на Новий рік – такого калорійного, але неймовірно ласого олів’є. Як зробити його корисним і водночас не нашкодити смаковим якостям? Читайте в нашому матеріалі!
Якщо в 2018-му ви запланували тримати курс на здоров’я і стрункість, класичний рецепт олів’є з майонезом навряд чи допоможе розпочати рік правильно. А ось його корисна дієтична версія – запросто! Достатньо замінити кілька інгредієнтів, приготувати легкий соус зі свіжою зеленню – і ситна страва для святкової вечері готова. До речі, можете сміливо пропонувати такий салат і тим, хто не піклується про свою фігуру: можливо, гостям він сподобається навіть більше.
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Як приготувати дієтичний олів’є?
Рецепт
Складові:
- 1 морква
- 4 картоплини
- 3 яйця
- 400 г курячого філе
- 1 банка зеленого горошку
- 5 солоних огірків
Для соусу:
- 400 г натурального йогурту без добавок
- 1 пучок кропу
- суміш перців (приправа)
- 1 ч. л. лимонного соку
Спосіб приготування:
- Картоплю, моркву, яйця відварити і нарізати кубиками.
- Куряче філе відварити і нарізати кубиками. Так само нарізати огірки.
- Для соусу в йогурт додати лимонний сік і суміш перців. Дрібно порубати кріп. Частину відкласти для прикрашання страви, а частину змішати з йогуртовою масою. Збити все в блендері.
- Змішати інгредієнти у салатнику. Заправити соусом і присипати зеленню.
Дієтичний олів’є готовий! Смачного!
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