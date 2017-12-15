Місячний календар стрижок на грудень 2017

До Нового року залишилося зовсім небагато. Окрім вибору святкового вбрання, купівлі подарунків для найдорожчих та розробки апетитного меню, знайдіть час, щоб оновити зачіску. Дотримуючись рекомендацій місячного календаря стрижок на грудень 2017, вам з легкістю вдасться визначити найвдаліші дні для будь-яких змін у зачісці. Тож які дати найсприятливіші для стрижки волосся в грудні?

Вибір оптимального з точки зору місячного календаря дня для стрижки дасть можливість зберегти позитивну енергію, отримати заряд позитивних сил і, навпаки, розпрощатися з усім негативним.

Сприятливі дні для стрижки в грудні 2017 року: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 27, 28, 30, 31 грудня.

Несприятливі дні для стрижки в грудні 2017 року: 2, 3, 7, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 грудня.

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Як показує місячний календар стрижки волосся на грудень 2017, початок місяця – найбільш вдалий час для кардинальних змін зовнішності. Так, наприклад, відвідавши салон краси 9 грудня, можна досягти довгоочікуваної гармонії між зовнішнім та внутрішнім.

У середині грудня стрижка, фарбування або ламінування позитивно позначаться на стані волосся. Якщо ж хочете прискорити ріст, місячний календар стрижок підказує відвідати перукарню 15 грудня.

Зверніть увагу, що ближче до кінця місяця фарбувати волосся не рекомендовано: досягти бажаного результату буде складно.

Якщо у вас проблеми з самооцінкою, для походу у перукарню краще обрати 28 грудня. А ось стрижки у переддень новорічних свят – 30 і 31 грудня – хоч і не забезпечать суттєвого оздоровчого ефекту, але точно порадують почуттям свіжості та оновленості.

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