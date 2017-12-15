«Х-фактор»-8: учасники виконають по дві пісні на шостому прямому ефірі

Вже завтра, 16.12.2017, відбудеться шостий прямий ефір найвокальнішого шоу країни «Х-фактор»-8. П’ятірка найкращих вокалістів сезону виконає по дві пісні, а зірковим гостем стане найпривабливіший суддя шоу Олег Винник.

Шостий прямий ефір «Х-фактор»-8 буде непростим для фіналістів сезону, адже вони мають підготувати по дві пісні. Одна з композицій буде іноземною мовою, а іншу для них обрав наставник конкурента. Фінал вже близький і судді з усіх сил намагаються розкрити своїх підопічних. Але чи скористається хтось шансом підставити сильного суперника? Чому Настя Каменських зажадає, аби Олена Зуєва вийшла на сцену в купальнику і через що відбудеться неабиякий конфлікт між Дмитром Шуровим і гуртом Yurcash?

А також не пропустіть виступ підкорювача жіночих сердець і феномена української естради – Олега Винника. Суддя виконає три своїх хіта: «Вовчиця», «Кто я», і «Возьми меня в свой плен».

Хто ж залишить шоу за крок до фіналу?

Дивіться завтра, 16 грудня, шостий прямий ефір «Х-фактор»-8 о 19:00 на телеканалі СТБ!