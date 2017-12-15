Григорій Решетник з дружиною і синами прикрасили ялинку

До Нового року залишилося трохи більше двох тижнів, а значить, можна сміливо починати готуватися до головної ночі в році. Якщо ви вже знаєте, як зробити ялинкові іграшки своїми руками, саме час взяти приклад з Григорія Решетника і в затишному сімейному колі взятися за декор новорічного дерева. Цього разу ведучий проекту «Холостяк» вперше прикрашав ялинку з двома синами. Зворушливими фотографіями Григорій і його дружина Христина поділилися в своїх соціальних мережах.

Влітку цього року ведучий найромантичнішого реаліті країни став татом вдруге: у світлу Трійцю, 4 червня, його обраниця, Христина Решетник, народила сина Діму.

Новий рік, що наближається, молода сім’я вперше відсвяткує таким великим складом, адже тепер їх не троє, а четверо! Григорій і Христина з нетерпінням чекають настання свята і розповідають про це у своїх соціальних мережах.

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Днями пара опублікувала фотографії, на яких щасливі батьки з синами разом займаються підготовкою до Нового року – прикрашають ялинку. Щирі посмішки членів родини не залишили шанувальників зіркової пари байдужими.

Якщо вам не вистачає новорічного настрою, радимо перейняти естафету в сім’ї Решетник і вже зараз поставити в будинку головний атрибут святкової атмосфери – пухнасту ялинку.

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