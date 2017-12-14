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Мода 2017-2018: трендові укладки на новий рік | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Трендові укладки на Новий рік: мода 2017-2018

Трендові укладки на Новий рік: мода 2017-2018

Телеканал СТБ

Здорове і доглянуте волосся – тренд, який ніколи не втратить своєї актуальності. Однак якщо ви цікавитеся модою і намагаєтеся встигати за всіма новинками, беріть на озброєння ідеї укладок на Новий рік 2017–2018. Головне пам’ятати, що не треба повторювати кожен тренд беззаперечно: об’єктивно оцінюйте, що личить саме вашій формі обличчя. А ми постараємося допомогти!

Для всіх тих, хто мріє навчитися робити модні та ефектні укладки своїми руками, є хороша новина: зі складними і вигадливими зачісками в новому сезоні можна сміливо попрощатися. Основне правило – волосся повинне виглядати природно і невимушено. Це означає, що домогтися такого результату цілком легко і в домашніх умовах.

Pretty Woman Fashion Model with Blowing Curly Hair. Cute Girl Outdoors

Мода 2018 робить наголос на такі напрями:

  • натуральність;
  • простота;
  • недбалість;
  • відкритий лоб;
  • прямий проділ;
  • м’які гладкі локони;
  • прості плетіння;
  • скуйовджені пучки і вузли.

Про лак, гель та іншу «важку артилерію» стайлінгу також краще забути. Укладка повинна залишатися рухомою і живою.

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Укладки на коротке волосся

Ми вже розповідали, які модні зачіски на коротке волосся будуть на піку популярності в 2018 році. Вишуканим та елегантним доповненням вечірньої сукні на Новий рік стануть текстурні кучері, гострі вінтажні хвилі в дусі 20-х або рельєфні локони. Ретро – один із найгарячіших трендів як в одязі, так і у стайлінгу волосся. Актуальні рішення також знайдете у нашій фотодобірці.

Beautiful bright makeup woman with black short hair style. Closeupblond woman with brown eyesFemale portrait

Укладки на волосся середньої довжини

Волосся середньої довжини відкриває ширший простір для експериментів. Доречні укладки з пучком, твістом або хвостом. Постарайтеся зробити зачіску розслабленою. Має здаватися, ніби для того, щоб виглядати так неперевершено, вам знадобилося декілька хвилин.

Якщо саме по собі новорічне вбрання яскраве і вже має кілька акцентів, краще обмежитися простотою форм. Щоб укладка не виглядала нудно, використайте аксесуар – обідок, ланцюжок, гребінь або незвичайну заколку. Враховуйте: колір обраної деталі повинен підходити під колір вибраного плаття. Універсальне рішення – аксесуар у золотих або бронзових тонах.

Мода 2017-2018: трендовые укладки на новый год - фото

Лайфхак для власниць тонкого волосся: щоб волосся виглядало об’ємно і при цьому природно, за день до свята заплетіть 4–5 французьких кіс. Вранці кучері будуть досить тугими, проте увечері результат вразить: візуально більш густе волосся і природні м’які хвилі. Можна скористатися невидимками і недбало заколоти кілька пасом.

какую укладку сделать на новый год - фото

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Укладки на довге волосся

Хіт сезону зима 2017–2018 – різноманітні коси і зачіски з елементами плетіння. Тут можна дати волю фантазії. Наприклад, з’єднати кілька кіс між собою або доповнити зачіску чорної атласною стрічкою.

модные укладки на новый год

Також дуже красиво і жіночно на довгому волоссі виглядають голлівудські локони. Більш доречна така укладка з дуже довгою сукнею або вечірнім комбінезоном. Варіант менш зухвалий – хвилясте волосся, заколоте на один бік.

мода 2017

Цікаво і модно виглядатиме укладка з твістом. Для вечірнього виходу її можна об’єднати з класичним пучком – вийде стильна варіація на підзабуту зачіску у вигляді мушлі.

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