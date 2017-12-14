Римські пригоди, або Як «Світами за скарбами» знімають в Італії

Поки глядачі очікують на грандіозне тревел-шоу «Світами за скарбами», прем’єра якого відбудеться навесні 2018-го на СТБ, зйомки проекту в самому розпалі. Ведуча Роза Аль-Намрі не стала тримати інтригу, і з задоволенням показує, де та як знімають масштабне шоу.

Першою точкою на карті мандрівників став Рим. Імена учасників ще не оголошено, а ось ведуча проекту із задоволенням ділиться мальовничими світлинами в Instagram. Колізей, Пантеон… Де ще встигли побувати Роза Аль-Намрі та команда «Світами за скарбами»? Дивіться!

Три години під дощем і ми знайшли нарешті Колізей 😂☺️#світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Дек 8 2017 в 11:09 PST

Нагадаємо, «Світами за скарбами» – це адаптація СТБ формату Final Adventure, що з’явився в 2013 році на телеканалі MBC (Південна Корея). Працює над ним Творче об’єднання Володимира Турича, що створює мегауспішний проект «МастерШеф».

Вiсiм пар учасників, яких пов’язують сімейні або дружні стосунки, пройдуть квест в різних куточках світу, щоб врешті знайти головний приз – 500 000 гривень.Читайте також: Ведуча «Світами за скарбами» Роза Аль-Намрі про шоу, подорожі та новий образ

Любовь не зла !❤️#світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Дек 11 2017 в 4:52 PST

Приключения в Риме. Пригоди в Римі .Стиль @andreyyanko макияж @pyshanay #світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Дек 12 2017 в 12:34 PST

Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Дек 13 2017 в 8:31 PST

Проект «Світами за скарбами» у Римі Макіяж @pyshanay стиль @andreyyanko #світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Дек 8 2017 в 3:41 PST

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