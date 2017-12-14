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Римські пригоди, або Як Світами за скарбами знімають в Італії | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Римські пригоди, або Як «Світами за скарбами» знімають в Італії

Римські пригоди, або Як «Світами за скарбами» знімають в Італії

Телеканал СТБ

Поки глядачі очікують на грандіозне тревел-шоу «Світами за скарбами», прем’єра якого відбудеться навесні 2018-го на СТБ, зйомки проекту в самому розпалі. Ведуча Роза Аль-Намрі не стала тримати інтригу, і з задоволенням показує, де та як знімають масштабне шоу.

Першою точкою на карті мандрівників став Рим. Імена учасників ще не оголошено, а ось ведуча проекту із задоволенням ділиться мальовничими світлинами в Instagram. Колізей, Пантеон… Де ще встигли побувати Роза Аль-Намрі та команда «Світами за скарбами»? Дивіться!

Нагадаємо, «Світами за скарбами» – це адаптація СТБ формату Final Adventure, що з’явився в 2013 році на телеканалі MBC (Південна Корея). Працює над ним Творче об’єднання Володимира Турича, що створює мегауспішний проект «МастерШеф».

Наша большая и дружная команда уже 3 -й день ищет сокровища в Риме!Буду знакомить Вас с людьми ,которые создают грандиозное шоу «Світами за скарбами»!На следующем фото Андрей Пышный ,наш шеф-редактор!Наша велика і дружня команда вже третій день шукає скарби в Римі!Буду знайомити Вас із людьми ,які створюють грандіозний проект «Світами за скарбами»!На наступному фото наш шеф -редактор Андрій Пишний! #світамизаскарбами Ваша Роза Аль-Намрі #світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)

Вiсiм пар учасників, яких пов’язують сімейні або дружні стосунки, пройдуть квест в різних куточках світу, щоб врешті знайти головний приз – 500 000 гривень.Читайте також: Ведуча «Світами за скарбами» Роза Аль-Намрі про шоу, подорожі та новий образ

Любовь не зла !❤️#світамизаскарбами   Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)

роза в риме4

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