Римські пригоди, або Як «Світами за скарбами» знімають в Італії

Поки глядачі очікують на грандіозне тревел-шоу «Світами за скарбами», прем’єра якого відбудеться навесні 2018-го на СТБ, зйомки проекту в самому розпалі. Ведуча Роза Аль-Намрі не стала тримати інтригу, і з задоволенням показує, де та як знімають масштабне шоу.
Першою точкою на карті мандрівників став Рим. Імена учасників ще не оголошено, а ось ведуча проекту із задоволенням ділиться мальовничими світлинами в Instagram. Колізей, Пантеон… Де ще встигли побувати Роза Аль-Намрі та команда «Світами за скарбами»? Дивіться!
Нагадаємо, «Світами за скарбами» – це адаптація СТБ формату Final Adventure, що з’явився в 2013 році на телеканалі MBC (Південна Корея). Працює над ним Творче об’єднання Володимира Турича, що створює мегауспішний проект «МастерШеф».
Наша большая и дружная команда уже 3 -й день ищет сокровища в Риме!Буду знакомить Вас с людьми ,которые создают грандиозное шоу «Світами за скарбами»!На следующем фото Андрей Пышный ,наш шеф-редактор!Наша велика і дружня команда вже третій день шукає скарби в Римі!Буду знайомити Вас із людьми ,які створюють грандіозний проект «Світами за скарбами»!На наступному фото наш шеф -редактор Андрій Пишний! #світамизаскарбами Ваша Роза Аль-Намрі #світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)
Вiсiм пар учасників, яких пов’язують сімейні або дружні стосунки, пройдуть квест в різних куточках світу, щоб врешті знайти головний приз – 500 000 гривень.Читайте також: Ведуча «Світами за скарбами» Роза Аль-Намрі про шоу, подорожі та новий образ
Любовь не зла !❤️#світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)
Приключения в Риме. Пригоди в Римі .Стиль @andreyyanko макияж @pyshanay #світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)
Проект «Світами за скарбами» у Римі Макіяж @pyshanay стиль @andreyyanko #світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)