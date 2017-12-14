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Олег Винник - Як жити без тебе: прем'єра кліпу | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Олег Винник – «Як жити без тебе»: прем’єра найочікуванішого кліпу

Олег Винник – «Як жити без тебе»: прем’єра найочікуванішого кліпу

Телеканал СТБ

Сьогодні суддя «Х-фактор»-8 Олег Винник презентує найочікуваніший кліп сезону на поп-рок композицію «Як жити без тебе», що стала особливою не лише для співака, але і для мільйонів його слухачів. Драйвовий україномовний трек, автором якого традиційно є сам Олег, вперше прозвучав в березні поточного року на сцені київського Палацу Україна. Після чого артист виконав його ще кілька десятків разів в рамках концертного туру «Моя душа …».OV_by Alex Sakhnenko (1)«Декому композиція «Як жити без тебе» може нагадати «Вовчиця» – глибока, лірична, але при цьому більш драйвова. Насправді мені дуже близький цей стиль. У студентські роки я грав в рок-бенді, перегравав на гітарі відомих музикантів і захоплювався рок-н-ролом. Слухав Deep Purple. Nazareth, Scorpions. Коли виникла ідея написати цю пісню, я спробував кілька різних варіантів, однак, відразу зрозумів, що інакше вона прозвучати не могла. Трек несе важливий меседж, передає почуття до жінки, яка дарує крила, – поділився Олег Винник.

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Основна сюжетна лінія кліпу розгортається навколо однієї з рядків пісні: «Ти дала мені свои ангельські крила». Головний герой знаходиться «в клітці», яка уособлює зону комфорту людини. І щойно залишивши цю клітку, взявши за руку іншу людину, він здатний злетіти.OV_by Alex Sakhnenko (3)«Концепція відео дуже артівських, творча. Головна тема – Любов. Людина без любові, як папуга в клітці або птах з одним крилом. Але коли в його життя приходить це прекрасне почуття, виникає відчуття окриленості, з’являється здатність літати над землею», – коментує задумку режисер Олена Вінярська.

У кадрі вирішили не відволікати увагу від головного героя. Співак постає в новому амплуа: з романтичного серцеїда перетворюється на брутального рокера. Всі декорації виконані в теплих червоно-помаранчевих тонах, що надає відео особливої ​​атмосферності.

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